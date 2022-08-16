В Зоне высокотехнологичного промышленного развития Сяньян за десять лет вырос новый город

В Зоне высокотехнологичного промышленного развития Сяньян за десятилетие был построен новый современный город с интеграцией промышленного производства и городской жизни

СЯНЬЯН (Китай), 16 августа 2022 г. /PRNewswire/ -- 30 июля в Зоне высокотехнологичного промышленного развития Сяньян в провинции Шэньси завершилось строительство офисного здания линии производства подкладок из жидкокристаллического стекла G8.5+. На строительной площадке, где строятся 14 зданий одновременно, кипит работа башенных кранов.

Зона высокотехнологичного промышленного развития Сяньян была основана в 1992 году, а в 2012 году она получила статус зоны высоких технологий национального значения. По данным Административного комитета зоны, в период с 2012 по 2022 год здесь происходили быстрая урбанизация и экономический рост.

За это десятилетие объем промышленного производства в Зоне увеличился с 8,12 млрд юаней в 2012 году до 80,7 млрд юаней, или почти в 10 раз; а общий объем импорта и экспорта возрос со 190 млн юаней в 2012 году до 20,23 млрд юаней в 2021 году, или почти в 100 раз. В 2021 году она заняла 84-е место среди 169 национальных зон высоких технологий.

В течение последнего десятилетия основное внимание в Зоне уделялось четырем ведущим направлениям: производству электронных дисплеев, высокотехнологичного оборудования, биомедицине и новым композитным материалам. Отрасль электронных дисплеев сосредоточена на производстве ЖК-панелей поколения 8.6 с протоколом дистанционного управления (CEC) и представлена 40 предприятиями, занимающимися их производством и продажей, такими как TPV и Honing. Объем этого промышленного кластера достигает 100 млрд юаней. В отрасли производства высокотехнологичного оборудования работают около 30 предприятий, таких как Letin Automobile, которые создали промышленный кластер объемом 50 млрд юаней. Отрасль биомедицины в Зоне представляют более 50 фармацевтических компаний, включая Buchang Pharmaceutical и Xiuzheng Pharmaceutical. В Зоне планируется построить био-город, где будут проводиться исследования и разработка биофармацевтических препаратов, таких как стволовые клетки и реагенты для диагностики in vitro, который должен создать промышленный кластер объемом 50 млрд юаней. В новой отрасли композитных материалов, которая в основном производит вспомогательные композитные материалы, такие как уплотнения для аэрокосмической отрасли, в Зоне работают более 180 предприятий, включая Tiancheng Aerospace, которые входят в промышленный кластер объемом 10 млрд юаней.

За последнее десятилетие Зона превратилась из сельскохозяйственного района в новый промышленный город для жизни и работы. В качестве важной движущей силы экономического роста она превратилась в наиболее перспективную промышленную зону на северо-западе Китая.

SOURCE Administration Committee of Xianyang High-Tech Industrial Development Zone