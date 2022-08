La zone de développement industriel de haute technologie de Xianyang consacre dix ans à la construction d'une nouvelle ville moderne caractérisée par l'intégration industrie-ville

XIANYANG, Chine, 16 août 2022 /PRNewswire/ -- Le 30 juillet, les bureaux du projet de ligne de production de verre de substrat G8.5+ ont été inaugurés dans la zone de développement industriel de haute technologie de Xianyang, dans la province de Shaanxi. Ce projet, auquel sont associés 14 bâtiments en cours de construction, est le signe d'un chantier en plein essor, où les grues sont très actives.

La zone de développement industriel de haute technologie de Xianyang a été fondée en 1992 et est devenue une zone de haute technologie de niveau national en 2012. De 2012 à 2022, elle a enregistré des changements spectaculaires en termes d'apparence urbaine et de développement économique rapide, selon le comité d'administration de la zone.

Au cours de la décennie, la valeur de la production industrielle de la zone est passée de 8,12 milliards de yuans en 2012 à 80,7 milliards de yuans, soit une multiplication par près de 10 ; et son volume total d'importations et d'exportations est passé de 190 millions de yuans en 2012 à 20,23 milliards de yuans en 2021, soit une multiplication par près de 100. En 2021, elle se classait au 84e rang parmi les 169 zones de haute technologie nationales.

Ces dix dernières années, la zone s'est concentrée sur quatre industries de pointe : l'affichage électronique, la fabrication d'équipements haut de gamme, la biomédecine et les nouveaux matériaux composites. Pour ce qui est de l'industrie de l'affichage électronique, axée sur le projet de ligne de production de panneaux LCD de génération 8.6 de la CEC, elle abrite 40 entreprises en amont et en aval, telles que TPV et Honing. Elle a construit un cluster industriel dont l'échelle atteint 100 milliards de yuans. Au niveau de l'industrie de fabrication d'équipements haut de gamme, elle a attiré près de 30 entreprises telles que Letin Automobile, formant un cluster industriel d'une ampleur de 50 milliards de yuans. En matière d'industrie biomédicale, plus de 50 entreprises pharmaceutiques, dont Buchang Pharmaceutical et Xiuzheng Pharmaceutical, se sont installées dans la zone. Celle-ci prévoit de construire une bio-cité, axée sur la R&D de produits biopharmaceutiques tels que les cellules souches et les réactifs de diagnostic in vitro, qui devrait former un pôle industriel d'une ampleur de 50 milliards de yuans. Quant à l'industrie des nouveaux matériaux composites, qui fournit principalement des matériaux composites de soutien tels que les joints utilisés dans l'aérospatiale, la zone a attiré plus de 80 entreprises, dont Tiancheng Aerospace, créant ainsi un pôle industriel de 10 milliards de yuans.

En dix ans, la zone est passée d'une terre agricole rurale à une nouvelle ville industrielle où il fait bon vivre et travailler. Moteur important de la croissance économique, elle est devenue la zone industrielle la plus prometteuse du nord-ouest de la Chine.

