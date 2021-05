Vá e mude!

"GO AND CHANGE!" incorpora o ethos e a direção da GAC MOTOR, que se concentra no progresso por meio da mudança, principalmente realizando pesquisas e inovação tecnológicas de ponta que permitem que a empresa desenvolva automóveis chineses com excelente fabricação.

Valores da marca

Quatro conceitos principais estão no centro dos novos valores da marca GAC MOTOR: habilidade técnica; Q/D/C (qualidade, durabilidade, confiabilidade), inovação tecnológica e conexão.

Para praticar a habilidade técnica ao máximo, a GAC MOTOR sempre almeja transcender as expectativas e a excelência em cada detalhe; isso é o que resulta em produtos da mais alta qualidade com valor duradouro e oferece uma experiência mais agradável aos clientes.

Qualidade , durabilidade e confiabilidade vêm naturalmente disso. Cada veículo da GAC MOTOR é exaustivamente testado, o que se demonstra pelos mais de 4 milhões de quilômetros de testes percorridos pela empresa até hoje. Espera-se que cada modelo mantenha sua qualidade por 240 mil quilômetros e 10 anos de uso.

A inovação tecnológica é o que permitirá à empresa competir no mercado internacional. Bilhões de yuans foram investidos em centros de P&D da GAC em Detroit, no Vale do Silício, em Xangai e em Guangzhou. À medida que a empresa dá um forte impulso à eletrificação, esses centros renderam resultados encorajadores, como "esponja de silício", que reduziu drasticamente o peso e os tempos de carga das baterias de lítio.

Finalmente, construir uma conexão de confiança com os mercados locais é uma parte importante da nova fase de desenvolvimento da marca GAC MOTOR. Três novas equipes foram enviadas a Hong Kong, Rússia e Oriente Médio, e showrooms foram inaugurados em todo o mundo. A GAC MOTOR teve sucesso no Chile, onde abriu sete novos locais, e na Arábia Saudita, que este ano atingiu o marco de 10 mil unidades vendidas. Essas conquistas estão incentivando exemplos de aumento da confiança global na marca GAC MOTOR.

A GAC MOTOR está em uma posição de força recém descoberta e é considerada atualmente não apenas como um fabricante de veículos, mas como um representante do poder da habilidade técnica chinesa. Em vez de esperar o futuro acontecer, a GAC MOTOR e os motoristas entram em ação para moldar o futuro: "IR E MUDAR!" a realidade deles.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1509520/GO_AND_CHANGE_TVC_EN_110S.mp4

FONTE GAC MOTOR

