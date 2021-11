Vacina de dose única Sputnik Light é autorizada nos Emirados Árabes Unidos como dose de reforço universal

Moscou, 30 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- O Fundo Russo de Investimento Direto (RDIF, o fundo de riqueza da Rússia) anunciou hoje que a vacina russa de componente único Sputnik Light contra o coronavírus foi aprovada pelo Ministério da Saúde e Prevenção (MOHAP) dos Emirados Árabes Unidos como um reforço universal para todas as vacinas contra o coronavírus que são usadas no país.

A dose de reforço está disponível para todos os residentes com mais de 18 anos e pode ser aplicada seis meses após a segunda dose de qualquer outra vacina administrada nos Emirados Árabes Unidos.

A vacina Sputnik Light é baseada no sorotipo 26 do adenovírus humano, que é o primeiro componente da vacina Sputnik V. A vacina de dose única foi autorizada nos Emirados Árabes Unidos em outubro de 2021.

Em janeiro de 2021, as autoridades reguladoras dos Emirados Árabes Unidos também autorizaram a Sputnik V, de duas doses. Ambas as vacinas Sputnik Light e Sputnik V foram aprovadas pela MOHAP sob o procedimento de autorização de uso emergencial.

A Sputnik Light, de dose única, é uma vacina altamente eficaz quando usada tanto em base autônoma quanto aplicada como um reforço. As últimas descobertas do Centro Gamaleya com base em dados de 28.000 indivíduos em Moscou demonstraram que a vacina Sputnik Light administrada de forma autônoma tem 70% de eficácia contra a infecção da variante Delta do coronavírus durante os três primeiros meses após a vacinação. A vacina é 75% eficaz entre os indivíduos com menos de 60 anos.

A eficácia do Sputnik Light como um reforço para outras vacinas contra a variante Delta será próxima da eficácia contra a variante Delta da vacina Sputnik V: mais de 83% contra infecção e mais de 94% contra a internação.

O regime de vacinação de dose única da Sputnik Light tem uma série de vantagens fundamentais, incluindo facilidade de administrar a vacina, monitoramento e calendário de revacinação mais flexível quando usado como reforço.

A Sputnik Light demonstrou uma eficácia superior em comparação com algumas vacinas de duas doses, que mostraram um grande declínio na eficácia contra a variante Delta para menos de 50% cinco meses após a vacinação. O uso autônomo da Sputnik Light também proporciona eficácia muito maior contra doenças graves e internações.

A Sputnik Light provou ser segura e altamente efetiva de acordo com dados de vacinação do mundo real. Em particular, a vacina demonstrou efetividade entre 78,6-83,7% entre os idosos confirmados pelo Ministério da Saúde de Buenos Aires, Argentina. O Ministério da Saúde do Paraguai também considerou que a Sputnik Light é 93,5% eficaz durante a campanha de vacinação em curso no país.

FONTE The Russian Direct Invest Fund (RDIF)

