Vacina oral contra COVID-19 e reforço de anticorpos: esporos de Bacillus subtilis, inovação em biotecnologia da DreamTec

"Nos propusemos a fazer uma vacina oral contra a COVID-19 que seja segura, eficaz e fácil de administrar", disse o Dr. Kwong, diretor científico da DreamTec. O uso do reforço de anticorpos com B. subtilis atraiu a atenção mundial, uma vez que pode ser armazenado em temperatura ambiente e permanecer estável por pelo menos seis meses, conforme citado na publicação britânica Clinical Trials Arena . O Dr. Kwong acrescentou que proteínas spike não entram na corrente sanguínea.

O B. subtilis foi escolhido com base em sua capacidade de sobreviver às condições do microbioma do intestino humano por meio da formação de esporos. Também foi designado pela Agência de Administração de Alimentos e Medicamentos dos EUA (FDA) como reconhecido em geral como seguro (GRAS). Como a capacidade das vacinas tradicionais é abalada sempre que há uma variante, o Dr. Kwong declarou: "Realizamos nossos desenvolvimentos atuais em questão de meses, então, se necessário, poderemos fazer o mesmo no futuro com outras possíveis variantes do SARS-CoV-2, como a Ômicron."

"Pretendemos colaborar com parceiros do setor para realizar estudos pré-clínicos para avaliar as preocupações quanto à segurança para uso humano", disse o Dr. Kwong. A DreamTec prevê que o reforço oral de anticorpos seja fabricado em forma de cápsulas contendo bilhões de esporos de B. subtilis. Os esporos transgênicos são então lançados no intestino delgado, onde se gera uma resposta imunológica específica na mucosa. Isso permite uma abordagem segura e eficaz para os indivíduos vacinados para aumentar a proteção imunológica contra o SARS-CoV-2.

Fundada pelo Dr. Kwong Wai Yeung, a DreamTec é uma empresa de biotecnologia que desenvolve biotecnologias de ponta como a expressão de proteínas recombinantes valiosas, RNA e cultivo de células-tronco.

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1717833/Oral_vaccine_English_v2.mp4

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1717834/Image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1717835/Image_2.jpg

FONTE DreamTec Research Limited

SOURCE DreamTec Research Limited