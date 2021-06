Vacina "Sputnik V" demonstra alta eficácia de 94,3% e segurança durante o uso no Bahrein

MOSCOU, 10 de junho de 2021 /PRNewswire/ -- O Fundo de Investimento Direto Russo (RDIF, o fundo de riqueza soberana da Federação Russa) anuncia dados do Ministério da Saúde do Reino do Bahrein sobre o uso da vacina russa contra o coronavírus "Sputnik V", que demonstra seus altos indicadores de eficácia e segurança durante vacinação da população.

Um estudo de eficácia realizado no Bahrein de acordo com as recomendações da OMS com a participação de mais de 5 mil pessoas, confirmou a eficácia do medicamento ao nível de 94,3% 14 dias após receber o 2º componente. Foram analisados os dados obtidos no período de fevereiro a início de maio deste ano.

Ao mesmo tempo, 98,6% de todos os casos de coronavírus registrados duas semanas após o recebimento do segundo componente "Sputnik V" foram leves.

Os dados de vacinação no Bahrein também confirmam a segurança da "Sputnik V":

Não houve eventos adversos graves associados à vacinação com o imunizante russo;

Nenhuma morte relacionada à vacina foi relatada;

Não há casos de trombose venosa cerebral (TVC) após a vacinação.

Kirill Dmitriev, CEO do Fundo de Investimento Direto Russo (RDIF), disse:

"A 'Sputnik V' demonstra eficácia ao nível de 94,3% e elevados indicadores de segurança, o que confirma as estatísticas obtidas em vários outros países. A vacina russa é uma parte importante do portfólio nacional diversificado do Bahrein. O uso da 'Sputnik V' está dando uma contribuição significativa para reduzir o número de novos casos de coronavírus, retomar a atividade econômica e retornar à vida normal ".

Faeqa Saeed Al-Saleh, Ministra de Saúde do Bahrein, afirmou:

"Nossos dados confirmam a alta eficácia e segurança da vacina 'Sputnik V' quando usada no Bahrein. A vacina é um dos medicamentos aprovados no país, disponível gratuitamente para os cidadãos e residentes do Reino. A 'Sputnik V' continua a desempenhar um papel importante no sucesso da campanha de vacinação do Reino. O país já vacinou 81% da população que atende aos critérios estabelecidos. "

A vacina "Sputnik V" tem vantagens importantes:

A eficácia da vacina é de 97,6% com base na análise de dados de incidência de coronavírus entre russos vacinados com os dois componentes do imunizante no período de 5 de dezembro de 2020 a 31 de março de 2021.

A vacina "Sputnik V" é baseada em uma plataforma comprovada e bem estudada de vetores adenovirais humanos, que causam o resfriado comum e que são encontrados pela humanidade há milênios.

A vacina "Sputnik V" usa dois vetores diferentes para duas injeções durante o processo de vacinação, o que cria uma imunidade mais forte em comparação com vacinas que usam o mesmo mecanismo de administração para ambas as injeções.

A segurança, eficácia e ausência de efeitos adversos de longo prazo das vacinas de adenovírus foram comprovadas em mais de 250 estudos clínicos ao longo de duas décadas.

O "Sputnik V" não causa alergias graves.

A temperatura de armazenamento da "Sputnik V" entre + 2 e + 8 graus Celsius permite que seja mantida em refrigerador convencional sem a necessidade de investimento em infraestrutura adicional da cadeia de frio.

A "Sputnik V" custa menos de US$ 10 por injeção, o que a torna disponível em todo o mundo.

O Fundo de Investimento Direto Russo (RDIF) foi fundado em 2011 para investir no capital de empresas principalmente na Rússia, juntamente com os principais investidores financeiros e estratégicos estrangeiros. O fundo atua como um catalisador para o investimento direto na economia russa. No momento, o RDIF tem um histórico de sucesso na implementação conjunta de mais de 80 projetos com parceiros estrangeiros com um volume total de mais de 1,9 trilhão de rublos, cobrindo 95% das regiões russas. As empresas do portfólio do RDIF empregam mais de 800.000 funcionários e sua receita anual é de 6% do PIB da Rússia. O RDIF estabeleceu parcerias estratégicas conjuntas com os principais co-investidores internacionais de 18 países, totalizando mais de US$ 40 bilhões. Mais informações podem ser encontradas no site: rdif.ru

FONTE The Russian Direct Investment Fund (RDIF)

