Vadara Quartz annonce son expansion internationale au Royaume-Uni

AUSTIN, Texas, 23 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Vadara Quartz Surfaces, l'un des principaux fabricants de surfaces en quartz fabriquées à la main par des artisans, a entamé une expansion internationale au Royaume-Uni.

Après des années de succès aux États-Unis, Vadara s'est fixé pour objectif de se développer sur les principaux marchés internationaux en capitalisant sur ses conceptions innovantes, ses opérations rationalisées et sa connaissance approfondie des préférences des clients locaux.

« En Amérique du Nord, Vadara s'est forgé une réputation de qualité et d'innovation, et le moment est idéal pour apporter des solutions sur mesure à divers marchés mondiaux », a déclaré Erik Butler, directeur de l'exploitation chez US Surfaces, Vadara, la société mère de Vadara. « En mettant l'accent sur la satisfaction des goûts, des budgets et des styles de vie uniques de nos clients dans le monde entier, Vadara est prêt à étendre son empreinte et à poursuivre sa croissance à l'échelle internationale. »

L'expansion mondiale de Vadara vise à proposer au Royaume-Uni et à d'autres pays des produits en quartz de qualité supérieure fabriqués à la main, des palettes de couleurs sélectionnées et une gamme variée d'options de prix.

« Vadara possède deux usines ultramodernes avec 34 lignes de production pour répondre efficacement à la demande mondiale croissante de nos produits », a ajouté Andrew Evans, vice-président des ventes mondiales et du marketing chez LE Surfaces, , l'homologue de Vadara dans le domaine de la fabrication. « En produisant nos matières premières et en maintenant les normes de contrôle de la qualité les plus élevées, nous nous assurons de toujours répondre aux besoins et aux attentes de nos clients dans le monde entier », a conclu M. Evans.

Après avoir étudié le paysage concurrentiel au Royaume-Uni, Vadara est confiant dans sa capacité à fournir un produit hautement différencié sur le marché grâce à ses conceptions artisanales qui sont pratiquement impossibles à distinguer de la pierre naturelle, permettant aux consommateurs de s'offrir l'aspect du marbre et du quartzite à un prix inférieur, avec l'avantage supplémentaire de la durabilité et de la facilité d'entretien.

L'expansion mondiale restera une priorité pour Vadara, qui a choisi l'Australie pour sa prochaine activation sur le marché international. Vadara étudie également d'autres possibilités de croissance en Europe, en Asie du Sud-Est, en Amérique du Sud et dans d'autres régions à fort potentiel.

Consultez les offres de produits de Vadara UK sur https://www.vadaraquartz.uk/.

A propos de Vadara Quartz Surfaces

Vadara représente les meilleures surfaces en quartz, combinant beauté, fonction, innovation et valeur. Notre remarquable collection de produits veinés est méticuleusement fabriquée à la main et selon les normes mondiales les plus strictes. Elle offre une gamme de couleurs supérieure et polyvalente avec des surfaces parmi les plus uniques et les plus naturelles qui soient. Pour en savoir plus, consultez le site www.vadaraquartz.com.

