Vaderis annonce un essai clinique positif de preuve de concept dans la THH

L'essai donne des résultats positifs dans le cadre du premier essai clinique jamais mené sur la télangiectasie hémorragique héréditaire (THH).

Le VAD044 a montré une innocuité et une tolérabilité favorables, ainsi qu'une efficacité exploratoire dans les principales manifestations de la maladie.

Les données de l'Open Label Extension (OLE) à 6 mois montrent une innocuité et une tolérabilité constantes ainsi qu'une amélioration continue des paramètres de saignement.

BÂLE, Suisse, 27 août 2024 /PRNewswire/ -- Vaderis Therapeutics AG (Vaderis), une société de biotechnologie de stade clinique axée sur le développement de traitements pour les maladies rares associées à des malformations vasculaires, annonce aujourd'hui les résultats positifs de son essai clinique de preuve de concept (POC) randomisé, en double aveugle, contrôlé par placebo et visant à déterminer la dose chez les patients souffrant de THH.

La THH, une maladie orpheline, est le deuxième trouble héréditaire de la coagulation le plus répandu dans le monde. Elle est souvent à l'origine d'une charge de morbidité importante, d'une espérance de vie réduite et d'une détérioration de la qualité de vie. Malgré cela, il n'existe toujours pas de traitement approuvé pour la THH dans le monde. Vaderis développe VAD044, un inhibiteur allostérique de l'AKT administré par voie orale une fois par jour, la première nouvelle thérapie destinée spécifiquement au traitement de la THH.

Dans cet essai contrôlé en double aveugle, soixante-quinze patients des États-Unis et d'Europe ont été randomisés pour recevoir soit un placebo, soit 30 mg ou 40 mg de VAD044 pendant 12 semaines. L'innocuité était le critère d'évaluation principal et VAD044 s'est avérée similaire au placebo en ce qui concerne la fréquence et la gravité des effets indésirables hors cible. Les EI associés à l'inhibition de la voie AKT étaient pour la plupart légers, transitoires et résolus sous l'effet du médicament à l'étude.

Presque tous les patients atteints de la THH souffrent d'épistaxis imprévisibles, souvent fréquentes et débilitantes, qui sont considérées comme la meilleure mesure de l'activité globale de la THH et comme une mesure clé de la charge de morbidité de la maladie. Dans cette étude, VAD044 a montré une réponse à la dose sur les critères d'efficacité secondaires et exploratoires dans la THH, y compris les critères d'épistaxis clés. À la fin de la période de traitement de 12 semaines, les patients recevant la dose de 40 mg ont connu des améliorations cliniquement significatives de la fréquence et de la durée des épistaxis, ainsi que du nombre de jours sans épistaxis. Une régression des lésions vasculaires associées à la THH a également été observée.

Après la période randomisée en double aveugle de 12 semaines, les patients des centres d'étude sélectionnés ont été recrutés dans une étude OLE de 12 mois au cours de laquelle ils ont tous reçu jusqu'à 40 mg de VAD044 par jour. Les données intermédiaires portant sur vingt-neuf patients à l'issue de la période de six mois continuent de montrer des profils d'innocuité et de tolérabilité favorables, avec de nouvelles améliorations en ce qui concerne l'épistaxis.

Le Dr Hanny Al-Samkari, titulaire de la chaire Peggy S. Blitz d'hématologie/oncologie au Massachusetts General Hospital et professeur agrégé de médecine à la Harvard Medical School (États-Unis), co-investigateur principal de l'essai POC du VAD044, déclare : « Dans cet essai clinique pionnier, nous observons déjà à 12 semaines des améliorations substantielles et cliniquement significatives de l'activité de la maladie THH en fonction de la dose avec le VAD044 administré une fois par jour, notamment en ce qui concerne les paramètres de l'épistaxis ».

Le Dr Hans-Jurgen Mager, pneumologue et chef du centre de référence néerlandais pour la THH à l'hôpital St. Antonius d'Utrecht (Pays-Bas), également co-investigateur principal de l'essai POC VAD044, ajoute : « Ces résultats enthousiasmants ont étayé l'évaluation du traitement à long terme des patients atteints de THH avec VAD044. Nous avons ajouté une extension ouverte à l'essai POC et nous constatons déjà qu'après 6 mois de traitement continu avec VAD044, les patients bénéficient d'une amélioration de tous les critères d'évaluation de l'épistaxis par rapport à ceux observés à 12 semaines. Il semble que le VAD044 n'ait pas encore atteint son effet maximal sur l'activité de la maladie THH à 12 semaines, et que les patients continuent de présenter une amélioration au fil du temps sans payer un prix inattendu en termes d'innocuité ou de tolérance ».

Nicholas Benedict, CEO et cofondateur de Vaderis Therapeutics, déclare : « L'enthousiasme suscité par les résultats de la première partie de l'essai en double aveugle de 12 semaines est amplifié par les améliorations continues constatées chez les patients après 6 mois. L'excellente collaboration avec les organisations de patients et de médecins telles que CureHHT a été la pierre angulaire de la mise en œuvre réussie de cet essai novateur, qui a été réalisé dans un délai beaucoup plus court que prévu. Vaderis est actuellement en contact avec les principales autorités sanitaires afin de planifier la phase pivot du développement de VAD044 dans la THH ».

À propos de Vaderis

Vaderis est une société de biotechnologie en phase clinique qui développe des traitements pour des maladies rares et orphelines associées à des malformations vasculaires. Il existe un nombre important de maladies rares débilitantes et largement non traitées, telles que la THH (télangiectasie hémorragique héréditaire), dans lesquelles les patients présentent une suractivation de l'AKT déclenchée par des mutations génétiques en amont, ce qui entraîne une prolifération vasculaire. Vaderis développe VAD044, un inhibiteur allostérique quotidien de l'AKT, qui a fait l'objet d'une étude clinique de preuve de concept chez des patients atteints de THH et qui fait actuellement l'objet d'une extension ouverte de 12 mois. Il n'existe aucun médicament approuvé pour traiter la THH et Vaderis a pour objectif d'être la première entreprise à développer un médicament pour le traitement de la THH et d'autres maladies associées à des malformations vasculaires.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1880791/Vaderis_Therapeutics_Logo.jpg

Pour de plus amples informations, veuillez contacter : www.vaderis.com