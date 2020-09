Vakinha agora oferece pagamento de doações via transferência bancária instantânea da PayMee

SÃO PAULO, 1 de setembro de 2020 /PRNewswire/ -- A fintech PayMee Brasil anunciou nesta terça-feira (1) uma parceria com o site de financiamento coletivo Vakinha.com.br, para disponibilizar novo serviço de pagamento instantâneo por transferência bancária.

Após 30 dias operando em fase de testes, o novo recurso foi finalmente validado e disponibilizado para todas as "vakinhas" do site e demonstrou ser uma ferramenta eficaz para atrair um novo público de doadores, inclusive aqueles que não possuem cartão de crédito ou que possuem limite insuficiente para realizar doação de valores mais altos.

Para o Vakinha é importante que o doador escolha a opção mais conveniente para efetivar sua doação, e a PayMee tem um papel estratégico que permite expandir a capilaridade e consequentemente, a arrecadação. Com a nova forma de pagamento que realiza as liquidações em um dia útil, a empresa poderá remeter os recursos para os beneficiários de forma mais rápida, sem esperar dias pela liquidação, como ocorre com cartões ou boleto.

Segundo o CEO do Vakinha, Luiz Felipe Gheller, "esta aliança permitirá que os doadores façam uso de mais um meio de pagamento seguro e fácil, sem ter que fornecer números de cartão ou dados pessoais sensíveis. A adoção pelos nossos usuários, mesmo durante o projeto piloto que realizamos antes do efetivo lançamento da solução, nos dá muita confiança no sucesso da solução e em suas evoluções".

Do outro lado da parceria, o CEO da PayMee, Bruno Maranhão, também comenta o lançamento do projeto com o Vakinha e a nova funcionalidade de pagamentos PIX que em breve a PayMee irá disponibilizar: "É muito gratificante que nossa tecnologia contribua com o aumento de arrecadação e consequente, antecipação da realização dos sonhos das pessoas que possuem as vakinhas no site. Com o lançamento do PIX previsto para novembro, o checkout se tornará ainda mais fluído, sem fricção e será impulsionado pela interoperabilidade e instantaneidade".

Com mais de 1000 clientes ativos no e-commerce que já utilizam o pagamento instantâneo por transferência bancária, a PayMee investe na nova solução de pagamentos por PIX, pensando em atender os consumidores com mais eficiência e agilidade, resolvendo rapidamente uma compra online.

