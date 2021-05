Vakrangee entra no mundo on-line com lançamento de serviços digitais

MUMBAI, Índia, 10 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A Vakrangee lançou a plataforma digital on-line para prestar serviços pela internet ao consumidor no conforto de sua casa. Isso é além da crescente rede física de pontos de venda da Vakrangee que levam à presença da empresa ao status Omni, ou seja, presença tanto física quanto on-line.

A empresa iniciou esta transição com o lançamento dos serviços de telemedicina digital (vHealth by Aetna, uma empresa do CVS Pharmaceutical Group – uma empresa da Fortune 500). Em um futuro próximo, a empresa planeja disponibilizar ainda mais serviços ao vivo por meio desta plataforma. Na situação atual da pandemia, os consumidores agora podem comprar o pacote completo de saúde direto do conforto de suas casas. O pacote de saúde inclui recursos como teleconsulta ilimitada com médicos especialistas em idiomas regionais, instalações para testes de sangue residenciais, vouchers de medicamentos, vouchers de desconto para mais de 16.500 hospitais parceiros. Além disso, o consumidor ainda pode visitar a Vakrangee Kendra mais próxima para qualquer assistência.

Ao comentar sobre o assunto, o Sr. Dinesh Nandwana, MD & Group CEO da Vakrangee Ltd., disse: "Estamos felizes em anunciar o lançamento da nossa Digital Vakrangee Kendra. Neste momento crucial, a importância do Omni channel cresceu exponencialmente, e o lançamento dos serviços digitais da Vakrangee Kendra ajudará as pessoas a terem acesso aos serviços essenciais sem sair de casa, o que facilitará suas vidas. "

Lançamento do Digital Vakrangee Kendra: serviços de telemedicina

A Vakrangee tem o prazer de apresentar um pacote completo de saúde - o vHealth by Aetna. É uma oferta altamente lucrativa e seria benéfica para todos no ambiente atual impactado pela pandemia.

Para saber mais, acesse: https://bit.ly/2Rvo6Y1

Mais de 10.000 unidades da Vakrangee Kendra estão em funcionamento para oferecer os principais serviços essenciais e, assim, servir a nação. Oitenta porcento de nossos pontos de venda estão localizados nas áreas rurais de nível 4, 5 e 6, beneficiando assim a parte inferior não atendida e mal atendida da pirâmide populacional.

Sobre a Vakrangee Limited (BSE: 511431) (NSE: VAKRANGEE)

A Vakrangee é uma empresa impulsionada pela tecnologia focada na construção da maior rede de pontos de venda de varejo de última milha da Índia para oferecer serviços bancários e financeiros, caixas eletrônicos, seguros, governança eletrônica, comércio eletrônico e serviços logísticos em tempo real aos mercados rurais não atendidos. (www.vakrangee.in)

Contato:

Ammeet Sabarwal

[email protected]

+91(0)2267765100

FONTE Vakrangee Limited

http://www.vakrangeesoftwares.com/



