Vakrangee Limited incluída no Anuário de Sustentabilidade de 2021 da S&P Global

MUMBAI, Índia, 9 de fevereiro de 2021 /PRNewswire/ -- A Vakrangee Limited tem o prazer de informar que estamos honrados em fazer parte do Anuário de Sustentabilidade de 2021 da S&P Global pela primeira vez. A Vakrangee conquistou um lugar no anuário e foi posicionada (pontuações da S&P Global) entre as 15% melhores do setor.

O Anuário de Sustentabilidade 2021 é uma das publicações mais abrangentes do mundo que oferece análises aprofundadas sobre a responsabilidade corporativa. A S&P Global, que adquiriu o negócio de classificações ESG da RobescoSAM em 2021, avaliou mais de 7.000 empresas em 61 setores este ano. Apenas 630 líderes de sustentabilidade foram selecionados para o anuário deste ano com base em suas pontuações ESG (Dados ambientais, Sociais e de Governança) da S&P Global, calculados a partir da CSA.

Ao comentar sobre o assunto, o Sr. Dinesh Nandwana, CEO do MD & Group, Vakrangee Ltd., declarou: "Estamos extremamente orgulhosos de fazer parte do Anuário de Sustentabilidade da SAM e sermos reconhecidos por nossa dedicação à operação ética e nossa ênfase na sustentabilidade em todos os níveis do nosso modelo de negócios. Este reconhecimento reflete o nosso compromisso com a sustentabilidade."

Ao comentar sobre o assunto, o Sr. Manjit Jus, diretor global da ESG Research, S&P Global, declarou: "Parabenizamos a Vakrangee Limited por alcançar um lugar no Anuário de Sustentabilidade de 2021. Com mais de 7.000 empresas avaliadas, uma inclusão no anuário é uma verdadeira declaração de excelência em sustentabilidade corporativa."

Este reconhecimento da Global reflete o nosso compromisso de melhorar nossa governança corporativa e os padrões de transparência. A Vakrangee alcançou o reconhecimento global em várias plataformas devido ao excelente desempenho no ESG:

Classificação de risco ESG da Sustainalytics - classificada globalmente em 1º lugar no ranking das 668 empresas avaliadas no setor de Serviços de Software.

RobecoSAM – Classificação no ESG da S&P Global - classificada como a 13ª empresa na classificação global do setor e classificada como a 9ª empresa na classificação global de governança corporativa do setor.

Classificação do CDP para meio ambiente - alcançou a pontuação "B" da CDP em comparação à pontuação média da Ásia de "D".

Índice de Igualdade de Gênero (Gender-Equality Index, GEI) da Bloomberg - incluída no GEI de 2021 da Bloomberg. O GEI é composto por 380 empresas em todo o mundo.

Sobre a Vakrangee Limited (Código BSE: 511431) (Código NSE: VAKRANGEE)

A Vakrangee é uma empresa impulsionada pela tecnologia focada na construção da maior rede de pontos de venda de varejo de última milha da Índia para oferecer serviços bancários e financeiros em tempo real, caixas automáticos, seguros, governança eletrônica, comércio eletrônico e serviços logísticos aos mercados rurais, semi-urbanos e urbanos não atendidos. (www.vakrangee.in)

