Vakrangee Limited obtient l'approbation de principe de la Reserve Bank of India pour installer et utiliser l'unité opérationnelle de paiement de factures Bharat

MUMBAI, Inde, 28 septembre 2020 /PRNewswire/ -- Vakrangee Limited (VL) a obtenu l'approbation de principe de la Reserve Bank of India (RBI) pour installer et utiliser l'unité opérationnelle de paiement de factures Bharat (BBPOU) en vertu de la Payment and Settlement Systems Act, 2007. Vakrangee peut désormais gérer directement le paiement et l'agrégation des services de paiement relatifs aux factures qui relèvent du champ d'application du système de paiement de factures Bharat (BBPS).

Les Vakrangee Kendras de prochaine génération proposent en exclusivité une gamme complète de produits et services dans les domaines de la banque, de l'assurance, des guichets automatiques, des services financiers, du commerce électronique assisté, de l'Administration en ligne et de la logistique. Avec 70 % de ses points de vente de prochaine génération situés dans des villes de cinquième et sixième niveaux, Vakrangee pourra agir à titre d'unité opérationnelle aux termes de la BBPOU directement auprès de ses clients vivant dans les régions du pays les plus éloignées et jusqu'à présent non ou mal desservis, et leur fournir des services de paiement de factures.

À ce propos, M. Dinesh Nandwana, directeur général et PDG du groupe Vakrangee Limited, a déclaré : « Nous sommes ravis d'annoncer que la RBI nous a accordé l'approbation de principe pour mettre en place et exploiter l'unité de paiement de factures Bharat. Notre service de paiement de factures est l'un des services clés offerts dans le modèle d'affaires de nos Kendras de prochaine génération, et il suscite la confiance de nos clients, en particulier dans les centres ruraux et semi-urbains. »

« Nous croyons que ces points de vente de prochaine génération permettront à chaque Indien de bénéficier facilement de l'inclusion financière et sociale, de l'Inde numérique, du perfectionnement des compétences, de l'emploi, des programmes gouvernementaux et d'un accès élargi aux biens et services de base. »

Cette approbation élargit encore la gamme de services que nous offrons aux citoyens par l'intermédiaire des Vakrangee Kendras. Vakrangee compte actuellement plus de 34 200 points de vente (plus de 10 000 sont opérationnels et plus de 24 200 sont en plein processus d'intégration) répartis dans 32 États et territoires, plus de 560 districts et plus de 7 250 codes postaux. Plus de 70 % de ces points de vente se trouvent dans des villes de cinquième et sixième niveaux. L'objectif de Vakrangee est d'atteindre au moins les 25 000 Vakrangee Kendras de prochaine génération d'ici 2020.

