Vakrangee Limited publie son premier rapport annuel intégré qui offre la garantie du groupe d'audit indépendant Grant Thornton

MUMBAI, Inde, 24 août 2020 /PRNewswire/ -- Vakrangee Limited (VL) a le plaisir de présenter son premier rapport annuel intégré pour l'exercice 2019-2020, qui s'accompagne de la garantie du groupe d'audit indépendant Grant Thornton India LLP (GT).

La décision du conseil d'administration de Vakrangee de demander une telle garantie reflète la détermination de l'entreprise à suivre les principes des normes les plus élevées en termes de gouvernance d'entreprise, alors qu'elle œuvre à mettre en place un cadre d'établissement des rapports solide, transparent et efficace à l'attention de ses parties prenantes. La garantie est également un outil efficace pour assurer aux principales parties prenantes de l'entreprise qu'elles peuvent avoir confiance dans l'historique de la création de valeur de l'entreprise. Pour le rapport, Vakrangee a adopté le cadre de « reporting intégré » de l'International Integrated Reporting Council (IIRC).

S'exprimant à ce sujet, M. Dinesh Nandwana, administrateur et PDG, a déclaré : « Nous sommes heureux de présenter notre premier rapport annuel intégré. Cette année, nous avons exprimé plus clairement notre conviction à l'égard du service en offrant un point de vue exhaustif et florissant de la 'valeur'. Cela nous donne l'occasion de comprendre ce que fait notre entreprise et ce qu'elle doit faire pour se ré-hiérarchiser et s'aligner sur les attentes de ses parties prenantes ».

« Dans le rapport intégré, nous souhaitons exposer la manière dont Vakrangee crée et conserve de la valeur pour toutes ses parties prenantes en étendant son réseau, en créant de nouveaux partenariats, en tirant parti de la technologie ou en apportant son soutien à ses employés dans tout le pays. Nous avons inscrit notre stratégie commerciale dans les initiatives de durabilité et dans le les objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies. Les ODD des Nations unies s'interpénètrent et nous avons l'intention de les mettre en œuvre afin de rendre le monde meilleur ».

« Bien que satisfaits de cette réalisation, nous reconnaissons également qu'il nous reste encore beaucoup à faire. Dans le cadre de notre culture d'amélioration permanente, nous redoublerons sans relâche d'efforts pour améliorer encore les rapports et les divulgations dans les années à venir ».

Le cadre d'établissement des rapports s'inscrit dans les meilleurs cadres de référence. Il répond aux exigences de la loi Companies Act de 2013 et aux règles qui en découlent, au Securities Exchange Board of India (SEBI), aux normes comptables indiennes (IndAS), à la Global Reporting Initiative (GRI), aux National Voluntary Guidelines (NVG) - directives nationales volontaires de l'Inde - pour le rapport de responsabilité des entreprises (BRR pour Business Responsibility Report) et aux ODD des Nations unies.

l Lien vers le rapport annuel intégré 2019-2020 : https://vakrangee.in/pdf/Annual_Reports/Integrated%20Annual%20report%202019-20%20-%20Vakrangee%20Ltd.pdf

À propos de Vakrangee Limited (code BSE : 511431) (code NSE : VAKRANGEE)

Vakrangee est une entreprise unique, axée sur la technologie, qui s'efforce de construire le plus grand réseau indien de points de vente au détail dits « du dernier kilomètre », afin de fournir des services bancaires, financiers et d'assurances en temps réel, des distributeurs automatiques de billets, des services de commerce électronique et logistiques aux marchés ruraux, semi-urbains et urbains dont les besoins ne sont pas satisfaits. (www.vakrangee.in)

