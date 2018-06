Val S. Frenkel nomeado para o Conselho Técnico e Educacional da AWWA

Juntamente com a nomeação para o TEC, Dr. Frenkel concluirá seu mandato como presidente do comitê de dessalinização da AWWA, mas continuará a atuar no comitê de planejamento da associação. "É uma honra servir no Conselho Técnico e Educacional para auxiliar a promover a missão da AWWA de compartilhar com profissionais do setor os conhecimentos e soluções sustentáveis para a administração efetiva dos recursos hídricos globalmente", disse Dr. Frenkel. "Além de sua extensa experiência em tecnologias de tratamento convencional de recursos hídricos e de águas residuais, o trabalho inovador do Dr. Frenkel no desenvolvimento e aplicação de processos avançados de reuso e dessalinização da água, assim como em tecnologias de membranas, realmente o posiciona como um especialista internacional respeitado em nossa indústria", disse John C. Robak, presidente da Greeley and Hansen e diretor de operações internacionais.

Além de ser um autor prolífico de mais de 100 artigos e apresentações sobre uma ampla gama de tópicos de tecnologia e processos de tratamentos hídricos, Dr. Frenkel colaborou também com capítulos para vários manuais de práticas para a AWWA e para a Water Environment Federation (Federação do Ambiente Hídrico). É também um especialista fundador da Academia Americana de Engenheiros de Recursos Hídricos (D.WRE na sigla em inglês) e inventor de inúmeras patentes para vários métodos e processos de tratamentos hídricos.

Sobre a Greeley and Hansen

A Greeley and Hansen é líder no desenvolvimento de engenharia, arquitetura e soluções de administração inovadoras para uma ampla gama de desafios complexos de recursos hídricos, águas residuais e relacionados à infraestrutura. A empresa é construída com base em mais de 100 anos de experiência comprovada em engenharia civil e ambiental em todas as fases do desenvolvimento e implementação de projetos tornando-se uma fornecedora global destacada de serviços abrangentes no setor hídrico. A Greeley and Hansen dedica-se a projetar melhores ambientes urbanos globalmente. http://www.greeley-hansen.com/new.htm

