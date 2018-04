Vale do Dendê seleciona 30 startups para estimular o empreendedorismo em Salvador

Vale do Dendê é uma organização que tem como objetivo incentivar o empreendedorismo na periferia e no Centro Histórico de Salvador, o Pelourinho. O nome foi inspirado no Vale do Silício, na Califórnia, onde nasceram algumas das maiores empresas de tecnologia do mundo. "Em Salvador temos uma economia criativa e pulsante, que passa pela moda, arte, beleza, tecnologia e serviços de ponta. Esses empreendedores precisam ser apoiados para que seus negócios possam prosperar com mais rapidez", diz Rosenildo Ferreira, diretor de inovação e marketing da Vale do Dendê, lembrando que as regiões foco da aceleradora nunca contaram com ações coordenadas de apoio e desenvolvimento inclusivo.

A aceleradora, criada oficialmente em novembro de 2017, na prática vai funcionar como um guarda-chuva de conhecimento e integração para impulsionar os novos negócios. Em abril, os empreendedores dos 30 projetos selecionados participarão de workshop e treinamento visando prepará-los para defender seus projetos a uma banca composta por integrantes da academia, executivos, empresários e representantes dos patrocinadores: Fundação Alphaville e Itaú Social.

Em maio, dez projetos selecionados terão a oportunidade de apresentar sua ideia e defender a viabilidade financeira e os benefícios para a sociedade. Ganharão também espaço de trabalho gratuito por seis meses. Os três finalistas terão direito a participar de uma missão em São Paulo e receberão apoio para encontrar investidores.

