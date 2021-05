Vale Saúde Sempre dá novo passo para ampliar o acesso dos brasileiros a uma saúde de qualidade

Healthtech investe para aumentar a democratização da saúde via cartão pré-pago com a ampliação da rede de médicos, clínicas, laboratórios e hospitais e maior acesso ao consumidor

SÃO PAULO, 24 de maio de 2021 /PRNewswire/ -- A Vale Saúde Sempre, pioneira na ampliação do acesso à saúde de qualidade via cartão pré-pago, acaba de tomar a decisão estratégica de dar um novo salto. Criada há 10 anos por Eduardo Brigagão, que decidiu empreender aos 70 anos, depois de comandar empresas como Credicard e Lemon Bank, a companhia já conta com mais de 500 mil clientes e 12 mil pontos de atendimento, e está vivendo uma nova etapa de crescimento. Para isso, investe na ampliação da rede de médicos, clínicas, laboratórios e hospitais para oferecer aos portadores e fecha novas parcerias para disponibilizar o cartão para um maior número de consumidores. Atualmente, mais de meio milhão de pessoas têm o Cartão Vale Saúde Sempre e, com isso, conseguem preços baixos e qualidade em consultas médicas, exames laboratoriais e de imagens, tratamentos, pacotes cirúrgicos e outros procedimentos em uma rede que inclui credenciados renomados como o Hospital Oswaldo Cruz (Unidade Vergueiro- São Paulo) e redes de laboratórios como A+ do Grupo Fleury, CDB, Sabin, Lavoisier e Hermes Pardini, entre vários outros.

"Investimos em um segmento muito importante para a sociedade brasileira. A democratização da saúde é uma necessidade, e essa realidade ficou ainda mais evidente com a pandemia", afirma Eduardo Brigagão, CEO da Vale Saúde Sempre. "Com o cartão, possibilitamos que as pessoas tenham acesso à saúde de qualidade com preços acessíveis em médicos, clínicas, laboratórios e hospitais renomados. O modelo mostrou-se bem-sucedido e o atual cenário econômico e social reforça que este é o momento para adotar um novo plano de expansão".

Oferecendo ao consumidor uma alternativa entre o SUS e os planos de saúde, o Cartão da Vale Saúde Sempre logo foi adotado por um número crescente de pessoas, que têm acesso à solução via parceiros da companhia, uma ampla lista que inclui nomes como a Uber, Alelo, Credystem, Riachuelo, entre outros. A demanda pela solução ganhou impulso ainda maior à medida que cresce o número de desempregados, que ficam sem planos de saúde quando acontece a demissão, e com os crescentes custos das empresas com benefícios relacionados à saúde. Para atender essa demanda, a companhia ampliou o investimento em tecnologia para oferecer ao portador atendimento ainda mais rápido e preciso (uma necessidade para quem recorre aos serviços de saúde).

Sobre a Vale Saúde Sempre

A Vale Saúde Sempre é uma empresa brasileira pioneira na área de cartão de saúde pré-pago. Fundada há 10 anos, possui mais de 500 mil clientes e uma rede credenciada com mais 12 mil opções de atendimentos em clínicas, laboratórios e hospitais em todos os estados brasileiros. Com cerca 40 funcionários trabalhando desde a operação até o atendimento ao cliente, a companhia representa uma alternativa entre a rede pública de saúde (SUS) e os planos de saúde particulares, e atende um público que não pode ou não quer ter um plano de assistência médica, mas necessita dos serviços que ela oferece.

