Valeo inicia la construcción de una planta de alta tecnología de $225 millones en McAllen, Texas, dedicada al desarrollo de tecnología de vehículos definidos por software

PARÍS, 25 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El día de hoy, Valeo, líder mundial en tecnología automotriz, inició la construcción de una nueva planta de fabricación de última generación en McAllen, Texas.

La empresa invertirá $225 millones durante los próximos cinco años en una instalación de 337,000 pies cuadrados que generará hasta 500 nuevos empleos en la región. La producción comenzará a finales de 2027.

Maqueta de la fachada de Valeo McAllen (PRNewsfoto/Valeo) Ceremonia de inicio de la construcción de Valeo con palas. (PRNewsfoto/Valeo)

Esta nueva instalación en Estados Unidos se construye con el fin de satisfacer uno de los pedidos más grandes en la historia de Valeo. Esto es plenamente coherente con el plan estratégico "Elevate 2028" de Valeo y respalda la transformación del sector hacia los vehículos definidos por software. Valeo McAllen incluirá la producción de la unidad de cómputo central de General Motors, la que consta de un sistema enfriado por líquido impulsado por procesadores de última generación. Estas unidades procesan grandes cantidades de datos provenientes de múltiples sensores y sistemas para controlar funciones esenciales.

"La arquitectura de un vehículo definido por software es un factor clave para mejorar notablemente la experiencia del cliente gracias a la conectividad más rápida, opciones de entretenimiento más variadas y actualizaciones más frecuentes", afirmó Kristin Toth, directora ejecutiva de Compras de Sistemas Eléctricos, Software y Conectividad de General Motors. "Proyectos como la planta de Valeo en Texas desempeñarán un papel crucial mientras lanzamos al mercado nuestra arquitectura eléctrica de última generación".

"Nos enorgullece aportar tecnologías que permitan la próxima generación de vehículos definidos por software con esta importante inversión en la región y en el futuro de la tecnología automotriz", señaló Jeffrey Shay, presidente de Valeo Norteamérica. "Agradecemos la oportunidad de hacer crecer nuestro negocio con GM en el estado de Texas".

Acerca de Valeo

Valeo es una empresa tecnológica líder a nivel global que crea soluciones y sistemas innovadores para socios automotrices y tecnológicos en todo el mundo. Valeo se articula en torno a sus divisiones POWER, BRAIN y LIGHT, así como a Valeo Service, el socio de servicios ampliados, para el mercado de repuestos y nuevas formas de movilidad.

Valeo tiene el compromiso de lograr que la movilidad sea más segura, sostenible y accesible para todos. El Grupo desempeña un papel vital en la configuración del Automóvil del futuro, el que será electrificado, más seguro y definido por software. Valeo aprovecha su presencia industrial global y su liderazgo tecnológico en electrificación, sistemas avanzados de asistencia al conductor, iluminación y software para captar una participación cada vez mayor del valor por vehículo.

Valeo cotiza en la Bolsa de Valores de París.

Resumen de Valeo: €20,900 millones en ventas en 2025 | 100,000 empleados en todo el mundo | 29 países | 149 plantas de producción | 59 centros de Investigación y desarrollo | 19 plataformas de distribución (al 26 de febrero de 2026).

Conozca más detalles en www.valeo.com.

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FUENTE Valeo