Valeurs Mobilières TD continue de mettre en œuvre avec succès les solutions de Suade Labs pour le reporting réglementaire

Valeurs Mobilières TD fait désormais partie des clients de Suade Labs, entreprise RegTech primée et spécialisée dans l'automatisation de la conformité réglementaire pour les institutions financières grâce aux technologies actuelles.

LONDRES, 2 décembre 2021 /PRNewswire/ -- La société Valeurs Mobilières TD s'est associée à Suade afin de mettre en œuvre des solutions de reporting réglementaire pour son établissement de Dublin. Elle répond également aux exigences de reporting MAS 610 et 1003 pour son établissement de Singapour. Elle continue de développer le reporting réglementaire et les cas d'utilisation liés aux risques avec Suade au niveau mondial, y compris l'approche standard pour le risque de crédit de contrepartie (SA-CCR).

Valeurs Mobilières TD est une banque d'investissement canadienne et un fournisseur de services financiers qui offre des services de conseil et de marché des capitaux aux entreprises, aux gouvernements et aux clients institutionnels du monde entier. L'entreprise offre des services dans les domaines de la banque d'affaires et d'investissement, des marchés de capitaux et des services de transactions internationales. Valeurs Mobilières TD est la banque de gros du groupe TD Bank.

En tant que client de Suade, Valeurs Mobilières TD a compris les avantages de l'adoption de technologies émergentes telles que le traitement du langage naturel (TLN), l'apprentissage automatique (AA) et l'intelligence artificielle (IA), à partir desquelles les solutions de Suade sont élaborées.

Avec plusieurs établissements répartis dans diverses juridictions, Valeurs Mobilières TD cherche à réduire la complexité du reporting et à assurer sa cohérence entre les différents établissements de manière efficace. La solution de Suade permet à Valeurs Mobilières TD d'atteindre cet objectif et de répondre à des exigences très différentes tout en assurant l'interopérabilité avec les systèmes existants.

« La mise en œuvre de la solution Suade a été fluide », a déclaré Robert Hooper, directeur général, Technologie, Valeurs Mobilières TD. « Suade nous permet de dissocier totalement le formatage des données propriétaire des fournisseurs traditionnels, fournit une traçabilité des données de bout en bout totalement transparente et nous permet de répondre aux nouvelles obligations réglementaires de manière rapide et rentable. Leur offre innovante de réglementation en tant que service ("Regulation-as-a-Service") a été un facteur majeur de leur sélection pour notre reporting réglementaire. »

L'approche de Suade en matière de données et l'utilisation de technologies innovantes permettent à ses clients de produire des rapports plus rapidement que toute autre solution RegTech, de conformité ou de reporting sur le marché.

À propos de Suade

Fondée en 2014, Suade est une société de RegTech qui propose aux institutions financières la réglementation en tant que service pour automatiser le reporting et la conformité réglementaires. Son approche de la réglementation basée sur les données, ainsi que son utilisation de technologies innovantes telles que le traitement du langage naturel et l'apprentissage automatique, fait de Suade un leader mondial du secteur. La société a reçu de nombreux prix et titres, et a notamment été reconnue innovateur mondial par le Forum économique mondial. Suade dispose du système le plus rapide du marché. Elle offre des services aux institutions financières du monde entier et exerce ses activités dans ses bureaux au Royaume-Uni, en Europe, en Amérique du Nord et en Asie.

Suade. Combler le fossé réglementaire grâce à la technologie moderne – suade.org

