Valid colabora com Cobira para possibilitar interconectividade entre redes privadas e públicas

As duas empresas apresentarão sua nova solução durante o Congresso Mundial de MVNOs em junho de 2023

MADRI, 5 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A Valid, campeã de serviços interoperáveis de eSIM, uniu forças com a Cobira, provedora B2B conceituada de conectividade segura de IoT, para apresentar sua inovadora oferta Private Networks. Essa solução possibilita que dispositivos de IoT/M2M e de consumo façam a transição perfeita entre redes públicas e privadas designadas e mantenham uma conectividade ininterrupta.

Estima-se que a demanda por funcionalidades de rede privada gere receitas de USD 64 bilhões até 2030, de acordo com a ABI Research. Enquanto as redes móveis englobam uma série de tecnologias celulares do 2G ao 5G, a introdução da tecnologia 5G gerou uma maior demanda por redes privadas, que oferecem conectividade segura e confiável, tornando-as interessantes para operações essenciais, implementações de IoT e privacidade de dados. Essas redes privadas proporcionam cobertura em locais ao ar livre, como portos e minas, e em áreas internas, como linhas de produção fabril, armazéns, campi seguros e sistemas de saúde.

A parceria combina a tecnologia interoperável de ponta da Valid, que inclui um conjunto de applets, com o serviço de gerenciamento de conectividade da Cobira e sua cobertura global de dados sobre redes públicas, oferecendo um mecanismo controlado para a identificação de campi de redes privadas e possibilitando uma alternância tranquila para redes públicas quando necessário. O módulo SIM ou eSIM, disponível nos formatos removível ou soldado, gerencia de forma segura o mecanismo de troca, armazena as regras comerciais aplicáveis para empregá-las e controlá-las na borda, além de ser potencialmente gerenciado de forma remota.

Thomas Brandt-Knudsen, diretor de computação da Cobira, explicou: "As redes privadas estão ganhando impulso rapidamente, oferecendo novas oportunidades para fornecedores de infraestrutura, integradores de sistemas e MNOs do mundo todo. Nossa colaboração com a Valid nos permite estender nossos serviços de conectividade a novos clientes e promover esse segmento emergente no setor de tecnologias móveis. Para nós é um prazer fazer parte dessa iniciativa inovadora, que aproveita a conectividade das redes públicas para capacitar ambientes privados."

Pierre Lassus, vice-presidente sênior de software e serviços globais da unidade Valid Mobile, destacou o compromisso da empresa de ajudar os clientes a prosperar dentro de ambientes de redes privadas. "Nossa nova solução, desenvolvida em parceria com a Cobira e nossos serviços dedicados de consultoria, simplifica a interconexão entre as redes privadas e públicas. Isso garante que os dispositivos possam se manter conectados mesmo quando ultrapassam as fronteiras geográficas da rede privada; tudo de forma segura e confiável", ele explicou.

A colaboração entre a Valid e a Cobira prepara o cenário para a revolução das experiências de conectividade, possibilitando que os dispositivos de IoT e de consumo funcionem perfeitamente, seja nas redes privadas ou públicas. Com sua experiência e soluções inovadoras, as duas empresas estão preparadas para moldar o futuro da conectividade das redes, capacitando ainda mais as empresas e as pessoas em um mundo cada vez mais conectado.

Para mais informações sobre a oferta Private Networks e a colaboração entre a Valid e a Cobira, acesse www.valid.com.

Em 6 de junho, durante o Congresso Mundial de MVNOs de 2023, realizado no Hotel Okura, em Amsterdã, Pierre Lassus, vice-presidente de software e serviços da Valid, e Thomas Brandt-Knudsen, diretor de computação da Cobira, falarão sobre essa nova oferta e a forma como MNOS, MVNOs e MVNEs podem prosperar no ambiente das redes privadas. Inscreva-se para participar aqui.

Sobre a Cobira

A empresa dinamarquesa Cobira se esforça para ser a parceira perfeita quando se trata de habilitar as empresas como provedoras de conectividade. Com nossas competências e conhecimentos em conectividade, ajudamos nossos clientes na construção de soluções seguras, confiáveis, gerenciáveis e escaláveis que tornam seus negócios viabilizados pela IoT um sucesso.

Com uma visão moderna da conectividade de IoT, a Cobira foi fundada em 2020 por ex-colegas, todos com experiência anterior no negócio de conectividade de IoT, muitos anos de experiência no setor de telecomunicações e com o mesmo sonho de ajudar as empresas a otimizar seus negócios utilizando a IoT.

Sobre a Valid

A Valid (B Homa: VLID3 – ON) oferece soluções sob medida que integram tecnologias emergentes para permitir experiências seguras e confiáveis. De dados, pagamentos, identidade e tecnologias móveis a IoT, monitoramento e rastreamento, certificação digital e tecnologia agrícola, a Valid oferece um amplo portfólio de serviços e soluções que aceleram a transformação digital dos negócios de nossos clientes. Com mais de 60 anos de experiência e mais de quatro mil funcionários em 16 países, a Valid é a maior emissora de documentos de identificação no Brasil, está entre os cinco principais produtores de cartões SIM e entre os maiores fabricantes de cartões bancários do mundo. Para saber mais, acesse www.valid.com.

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2086610/4056412/Valid_Logo.jpg

FONTE Valid

SOURCE Valid