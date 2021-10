Valid lance une nouvelle solution eSIM pour répondre aux demandes du marché pour des applications transversales lors du Mobile World Congress Los Angeles 2021

MADRID, 26 octobre 2021 /PRNewswire/ -- Valid, l'un des principaux acteurs de l'industrie eSIM, a lancé une solution de pointe La solution mioSIM eSIM for Consumer 3.0 prête à répondre à la demande de l'industrie pour des applications transversales sécurisées avec le support de la technologie Android Strongbox - une applet Android Ready SE responsable du provisionnement sécurisé des clés Android. La première implémentation de la nouvelle solution eSIM for Consumer de Valid va se faire sur le dernier Secure Element de STMicroelectronics.

Après de nombreuses tentatives pour transformer la carte SIM en plateforme de convergence de services afin de combiner le paiement, la gestion d'identité et les applications mobiles en un seul élément sécurisé, l'eSIM a finalement atteint la maturité nécessaire pour répondre à ce souhait de longue date du monde mobile.

Conforme à la dernière normalisation GSMA, la solution mioSIM eSIM for Consumer 3.0 de Valid est prête à promouvoir l'opportunité parfaite pour les applications transversales dans des environnements sécurisés.

La solution de Valid, pré-chargée avec l'applet Strongbox d'Android, élimine le problème de l'implémentation d'un élément sécurisé au dessus de l'eSIM, spécialement pendant le développement des appareils connectés. En outre, les fournisseurs de services peuvent également profiter de l'applet Strongbox pour protéger leurs applications.

L'utilisation d'applications transversales eSIM, combinée à l'applet Strongbox, permet à toute application Android, utilisant Android Keystore, d'accéder en toute sécurité aux clés stockées dans l'eSIM, sans aucune action de l'utilisateur. Elles sont également accessibles indépendamment du profil de connectivité, ce qui permet aux OEM de différencier leurs propres applications avec de nouveaux cas d'utilisation de la sécurité, tels que l'identification forte de l'utilisateur, l'appariement des appareils, les clés d'accès VPC, les monnaies numériques, et bien d'autres encore.

« L'eSIM est devenue l'élément de convergence pour de nombreuses parties intéressées en raison de son écosystème disruptif, de sa maturité, de sa gestion transparente et de la flexibilité de son domaine de sécurité. Après avoir rejoint l'Alliance Android Ready SE, Valid a été en mesure d'exécuter sa stratégie eSIM et éléments sécurisés pour continuer à soutenir la phase de montée en puissance de l'industrie, ouvrant les portes à de nouveaux cas d'utilisation de protection de haut niveau tels que les données au repos, les clés Android, les justificatifs d'identité, les clés numériques ou même les monnaies numériques, tout en offrant également un environnement de confiance via l'élément sécurisé de STMicroelectronics », a déclaré Bertrand MOUSSEL, Vice-Président principal Marketing, Produit et Stratégie chez Valid.

Valid participe à l'exposition Mobile World Congress LA cette semaine pour présenter et discuter de notre nouvelle solution eSIM. Visitez le stand #1916 du 26 au 28 octobre pour rencontrer un expert de Valid ou rejoignez le Vice-président principal des ventes et du marketing des paiements/télécoms de Valid USA, Alberto Hernandez, pour une présentation en direct le 26 octobre à 14h30 PST dans le cadre du sommet eSIM du MWCLA.

À propos de Valid

Valide (B³: VLID3 – ON) propose des solutions sur mesure qui intègrent les technologies émergentes pour permettre des expériences sûres et fiables. Des données, des paiements, de l'identité et du mobile à l'IoT, au suivi et à la traçabilité, à la certification numérique et à Agritech, Valid offre un large portefeuille de services et de solutions qui accélèrent la transformation numérique des activités de nos clients. Avec plus de 60 ans d'expérience et plus de 6 000 employés dans 16 pays, Valid est le plus grand émetteur de documents d'identification au Brésil, parmi les 5 premiers producteurs de cartes SIM et les plus grands fabricants de cartes bancaires au monde. Pour en savoir plus, consultez le site www.valid.com.

SOURCE Valid