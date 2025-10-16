Valley View ISD celebra el despliegue de la primera flota de autobuses escolares eléctricos en el sur de Texas

Se espera que la electrificación de la flota reduzca los gastos operativos y ofrezca viajes más limpios para los estudiantes

PHARR, Texas, 16 de octubre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Valley View Independent School District (ISD) , en asociación con Highland Electric Fleets , organizará una ceremonia de corte de cinta para celebrar el lanzamiento de la primera flota de autobuses escolares eléctricos del distrito. La nueva flota incluye ocho autobuses escolares eléctricos Thomas Built Type-C y ocho cargadores Tellus de 30 kW, lo que marca el primer proyecto de electrificación de la flota de Highland en el sur de Texas.

Valley View ISD Logo

Con su primera flota de autobuses escolares eléctricos, Valley View ISD está tomando medidas para reducir los costos de combustible y mantenimiento al tiempo que reduce los gastos generales de transporte. El distrito estima ahorros de hasta el 25 % con la adición de los nuevos autobuses. Junto con los beneficios financieros a largo plazo, los autobuses brindan ventajas inmediatas para los estudiantes, incluido un aire más limpio, un viaje más silencioso y aire acondicionado para mantenerlos cómodos en el calor del sur de Texas.

"Valley View ISD se enorgullece de traer los primeros autobuses escolares eléctricos a nuestra comunidad", dijo Mónica Luna, superintendente interina de Valley View ISD. "Este proyecto nos ayuda a reducir los costos de transporte y, al mismo tiempo, brinda a nuestros estudiantes un aire más limpio para respirar. Un viaje más saludable y silencioso significa que pueden llegar a la escuela listos para aprender ".

Highland Electric Fleets, el proveedor líder de Norteamérica de Electrificación como Servicio para distritos escolares, se asoció con Valley View ISD para ofrecer esta solución llave en mano, administrando los autobuses, la infraestructura de carga, el mantenimiento continuo y el soporte. Una vez en funcionamiento, los nuevos autobuses eléctricos servirán rutas diarias a través de la comunidad de Valley View ISD, con un promedio de aproximadamente 40 millas por día.

"Este hito muestra lo que es posible cuando las escuelas, las comunidades y los socios trabajan juntos", dijo Mattew Scott, Gerente Comercial Regional de Flotas Eléctricas de Highland. "Para Valley View, significa que los estudiantes respiran aire más limpio, autobuses confiables para los conductores y ahorros que el distrito puede volver a poner en las aulas".

El proyecto fue apoyado por $ 2.7 millones de la tercera ronda del Programa de Autobuses Escolares Limpios de la EPA.

El corte de cinta se llevará a cabo en nuestro Departamento de Transporte detrás de Valley View North Elementary el 16 de octubre de 2025 a las 10 am. Los asistentes escucharán a un orador estudiantil, administradores escolares y representantes de socios. Después de la celebración, los medios de comunicación y los invitados tendrán la oportunidad de recorrer la infraestructura de carga y participar en un paseo en uno de los nuevos autobuses escolares eléctricos.

Acerca de Valley View ISD

El Distrito Escolar Independiente de Valley View es un distrito de la División 4A ubicado en el área de Hidalgo/Pharr, Texas, dedicado a la educación y el bienestar de sus alumnos. Con una extensión de aproximadamente diez millas cuadradas, el distrito cuenta con el apoyo de una comunidad comprometida y en crecimiento que participa activamente en el éxito estudiantil. Valley View incluye cuatro escuelas primarias, una escuela universitaria temprana, una secundaria y una preparatoria. El distrito ha obtenido una calificación de "A" tanto en lo académico como en las finanzas de la Agencia de Educación de Texas, mantiene una tasa de graduación de casi el 98.3 % y emplea a maestros con un promedio de más de 14 años de experiencia. Comprometido con la excelencia académica, Valley View ofrece programas de colocación avanzada, asesoramiento de educación superior, actividades después de la escuela y una variedad de programas de enriquecimiento diseñados para preparar a los estudiantes para el éxito de por vida.

Acerca de las flotas eléctricas de Highland

Highland Electric Fleets es el proveedor líder de electrificación como servicio de América del Norte. Fundada en 2019, Highland se asocia con distritos escolares, municipios y operadores de flotas para hacer que la transición a flotas eléctricas sea simple y asequible. Highland se enorgullece de ser el proveedor oficial de autobuses escolares eléctricos de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos LA28 y el equipo de EE. UU. Desde la tecnología pionera de vehículo a red hasta la gestión de algunas de las flotas de autobuses escolares eléctricos más grandes del país, Highland ofrece soluciones confiables y rentables que apoyan a las comunidades locales e impulsan el futuro del transporte. Obtenga más información en www.highlandfleets.com.

Contactos de medios

Manuel Rodriguez | Valley View ISD

[email protected]

Stevey Davis | Highland

[email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1884763/Highland_Logo.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2797343/Valley_View_ISD_Logo.jpg

FUENTE Highland Electric Fleets