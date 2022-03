Valmi starter fundraising for at ekspandere i Skandinavien

Siden 1907 har det været obligatorisk for håndværkere i Danmark at deltage i og bestå en autorisationsuddannelse til at drive selvstændig virksomhed inden for elektriker- og vvs-branchen. Valmi gør det muligt for faglærte håndværkere uden licens at arbejde selvstændigt og udføre autoriseret arbejde under Valmi, da virksomheden har de nødvendige licenser og de obligatoriske kvalitetstjeksystemer på plads for at kunne udføre arbejdet. Lignende love og dermed muligheder gælder i flere lande, og Valmis mål er at udvide yderligere til Sverige og Norge i 2023 og senere til Finland, Tyskland, Storbritannien, Østrig og Holland.

Jonas Woodrow, CMO for Valmi siger: "De sidste 3,5 år fik Valmi de regulatoriske godkendelser på plads til vores banebrydende forretningsmodel, blev en del af det etablerede arbejdsmarked i Danmark, udviklede vores egen softwareplatform og testede hele værdikæden. Nu er det tid til at få flere håndværkere tilknyttet Valmi. Vi vil gerne vokse og meget hurtigere end før."

Ifølge Jonas Woodrow bliver Valmi den mest betydningsfulde tekniske installatør på el-, vvs- og kloaksystemer i Danmark, der arbejder ud fra mottoet "Faglig grundighed - Fair betaling".

"De selvstændige håndværkere i Valmi tjener ofte mere end dobbelt så meget som deres ansatte kolleger, samtidig med at de leverer arbejde i top til kunderne. Det har Valmis kunder kvitteret for ved at give Valmi, og dets tilknyttede uafhængige håndværkere, bedømmelsen "Fremragende" med 4,8 ud af 5 mulige stjerner på Trustpilot" tilføjer han.

Fundraising på Funderbeam

Valmi har været i drift i 3,5 år og har rejst i alt €1.090.000 gennem lån og direkte investering. I øjeblikket indsamler virksomheden fra 400 000 op til 1 200 000 euro på Funderbeam, hvor alle kan investere ind i virksomheden.

Med den nuværende finansieringsrunde planlægges kapitalen at blive brugt på markedsføring, fysiske arrangementer og konferencer, yderligere softwareudvikling for en mere effektiv arbejdsgang, bringe nye mennesker til organisationen og ekspansion på nye markeder.

Investeringen skal være med til at nå tre hovedmål for 2022 - få 150 nye håndværkere ind hos Valmi, færdiggøre et rapporteringssystem med bogføring fra app'en og lukke nye handler.

Kontaktoplysninger:

Jonas Woodrow

Valmi

CMO

Telefon: +4528747044

E-mail: [email protected]

Jaanika Merilo

Funderbeam

Chef for PR & Kommunikation

Telefon: +3725131345

E-mail: [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1773364/Valmi_New_opportunity.jpg

SOURCE Valmi