Valona Intelligence désignée comme leader dans le 2026 Gartner® Magic Quadrant™ pour les plateformes d'intelligence concurrentielle et de marché

HELSINKI, 22 mai 2026 /PRNewswire/ -- Valona Intelligence a annoncé aujourd'hui avoir été désignée comme « Leader » dans la première édition 2026 du Magic Quadrant™ de Gartner® consacré aux plateformes d'intelligence concurrentielle et de marché (CMI).

Gartner évalue les fournisseurs sur la base de leur capacité d'exécution et de l'exhaustivité de leur vision. Valona estime que son positionnement en tant que leader reflète son engagement, depuis plus de deux décennies, à fournir des informations directement exploitables pour la prise de décision, en combinant une veille de marché en temps réel alimentée par l'IA, une expertise sectorielle approfondie et le savoir-faire d'analystes humains au sein d'une plateforme unique conçue pour les organisations les plus complexes au monde.

« On ne peut pas condenser 20 ans d'expérience. La plupart des IA dans ce domaine reposent sur des données génériques. La nôtre s'appuie sur deux décennies de veille économique et concurrentielle vérifiée, ce qui n'est possible qu'en étant la première plateforme mondiale dans ce domaine. Grâce à notre récente acquisition d'A-INSIGHTS, nous proposons désormais un système d'intelligence fiable qui combine des données financières et commerciales avec certaines des analyses de marché qualitatives les plus avancées au monde, afin que les organisations que nous accompagnons puissent identifier les évolutions de leurs marchés et évaluer le coût associé au fait de manquer ces opportunités », a déclaré Kimmo Havu, PDG de Valona.

Selon Gartner, cette transition favorise l'exploitation et l'impact des connaissances, et fait évoluer les équipes C&MI du rôle de producteurs de contenu vers celui de conservateurs et d'orchestrateurs de connaissances pilotées par l'IA.

Les outils d'IA individuels peuvent produire de la recherche. Ce dont les organisations ont besoin, ce sont d'informations qui parviennent automatiquement aux bonnes personnes, dans le bon format et au moment où les décisions sont prises, le tout à grande échelle.

« Chaque information validée par Valona est traçable jusqu'à sa source. Cette transparence offre un niveau de confiance indispensable aux décisions à fort enjeu, que les outils d'IA à usage général ne peuvent pas fournir. Grâce au cadre agentique de Valona et à ses intégrations MCP, les informations validées sont désormais directement accessibles au sein des systèmes Microsoft Copilot, Salesforce et autres plateformes d'entreprise des clients, apportant ainsi une valeur immédiate à l'ensemble de l'organisation », ajoute Stuart Reynish, directeur des produits chez Valona.

Attribution Gartner

Gartner, Magic Quadrant for Competitive and Market Intelligence Platforms, Rahim Kaba, Dan Tolan, Chris Meering, Ethan Budgar, 21 avril 2026.

Avis de non-responsabilité de Gartner

Gartner ne cautionne aucune entreprise, aucun fournisseur, produit ou service mentionné dans ses publications et ne recommande pas aux utilisateurs de technologies de sélectionner uniquement les fournisseurs les mieux notés ou désignés. Les publications de Gartner reflètent les opinions de l'organisation Gartner chargée de l'analyse des entreprises et des technologies et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, relative à cette publication, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

GARTNER et MAGIC QUADRANT sont des marques déposées de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales.

À propos de Valona Intelligence

Valona Intelligence est la principale plateforme d'intelligence concurrentielle et de veille de marché destinée aux entreprises internationales. Reconnue comme leader dans le rapport Forrester Wave™, elle accompagne les entreprises du Fortune 500 depuis 1999. La plateforme de Valona, alimentée par l'IA, surveille les marchés mondiaux à travers plus de 200 000 sources vérifiées et fournit une analyse en temps réel des mouvements des concurrents, des tendances du marché et des évolutions réglementaires. Pour en savoir plus : valonaintelligence.com

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