Valour Inc. bietet Updates zu AUM, Nettoumsatz und anderen Unternehmensnachrichten für den Monat bis Oktober 2022

TORONTO, Kanada, 7. November 2022 /PRNewswire/ -- Valour Inc. (das „Unternehmen" oder „Valour") (NEO: DEFI) (GR: RMJR) (OTC: DEFTF), ein Technologieunternehmen und das erste und einzige börsennotierte Unternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten, Web3 und dezentralem Finanzwesen schließt, freut sich, Updates zu den verwalteten Vermögenswerten, den Nettoverkäufen seiner börsengehandelten Produkte („ETPs") und anderen Unternehmensnachrichten für den Monat bis Oktober 2022 zu veröffentlichen.

In dem im Oktober 2022 zu Ende gegangenen Monat belief sich das von Valour verwaltete Gesamtvermögen (AUM) auf 112,85 Mio. Dollar, und der Nettoumsatz stieg auf 339 Mio. Dollar. Diese Zahlen deuten auf ein gesundes Interesse am Sortiment der börsengehandelten Produkte von Valour und auf ein stetiges Wachstum hin.

Die Lancierung des 12. ETP von Valour, des Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10), sowie die kürzliche Einreichung eines neuen EU-Prospekts durch Valour spiegeln die unbestrittene Entschlossenheit des Unternehmens wider, traditionelle Finanzmärkte mit dezentralem Finanzwesen und Web3 zu verbinden.

„Trotz der aktuellen makroökonomischen Trends ist Valour bestrebt, innovative und aufregende Produkte auf den Markt zu bringen, während wir weiterhin einen Netto-Zufluss an Verkäufen verzeichnen", sagte CEO Olivier Roussy Newton. „Wir sind für die nächste Hausse gut aufgestellt, wenn man bedenkt, dass unser Nettoumsatz im November 2021 bei 289 Mio. USD lag, während unser AUM einen Höchststand von 374 Mio. USD erreichte, verglichen mit heute, wo wir etwa 50 Mio. USD an Nettoumsatz zugelegt haben. Ich bin zuversichtlich, dass unsere Produkte weiterhin positiv aufgenommen werden, während wir unsere Vertriebsanstrengungen in der DACH-Region ausbauen, wozu auch strategische Partnerschaften gehören, die unseren Umsatz und unser verwaltetes Vermögen weiter steigern werden – sobald sich die Preise für Vermögenswerte wieder erholen."

Zu den weiteren Unternehmensnachrichten im Oktober gehören die strategische Ernennung von Olivier Roussy Newton zum CEO des Unternehmens, die Einführung von Valours erstem Multi-Asset-ETP und die Bestätigung von Valours Maßnahmen in Bezug auf Forked Assets nach der Ethereum-Fusion. Weitere Einzelheiten finden Sie im folgenden.

28. Okt.: Valour Inc. reicht neuen EU-Basis-Prospekt bei der schwedischen Aufsichtsbehörde ein

Valour Inc. hat die Einreichung eines neuen EU-Basis-Prospekts für börsengehandelte Produkte (ETP) mit digitalen Vermögenswerten bei der schwedischen Aufsichtsbehörde SFSA angekündigt. Wenn der Prospekt genehmigt wird, kann Valour sein Angebot an Wertpapieren, die die Wertentwicklung digitaler Vermögenswerte abbilden, erweitern und neue Indexlösungen, Kombinationen von Anlageklassen und Derivate anbieten. Damit ist Valour in der Lage, in Zukunft eine breite Palette von ETP-Wertpapieren anzubieten, die das Engagement in digitalen Vermögenswerten mit anderen Anlageklassen wie Aktien und Rohstoffen, der Performance von Drittfonds und derivativen Instrumenten, z. B. gehebelten oder Kapitalschutz-Anlagen, kombinieren.

18. Oktober: Valour bestätigt den Verkauf von Forked Assets, die nach dem Ethereum-Upgrade (The Merge) erhalten wurden

Valour Inc. bestätigte die Konsolidierung seiner vollständig anteiligen ETHW-Zuteilung, die es als Ergebnis der ETHPoW-Gabelung erhalten hatte. Die Erlöse aus dem Verkauf wurden in den Basiswert der Ethereum-Zero-Zertifikatsprodukte von Valour reinvestiert, nämlich in die native ETH der verbesserten Proof-of-Stake (Beacon)-Kette. Die Änderung wurde durch eine Anpassung des Nettoinventarwerts (NIW) der beiden Valour Ethereum Zero-Zertifikate (in SEK und EUR) berücksichtigt, die am 19. Oktober 2022 aktualisiert wurde.

12. Okt.: Valour arbeitet mit dem Indexanbieter Vinter zusammen, um sein erstes Multi-Asset-ETP aufzulegen

Valour Inc. gab die Einführung seines ersten börsengehandelten Multi-Asset-Produkts (ETP) bekannt. Der derzeit an der Börse Frankfurt erhältliche Valour Digital Asset Basket 10 Index (VDAB10) bildet die Wertentwicklung der 10 größten Krypto-Assets auf Basis der Marktkapitalisierung ab, mit einer maximalen Portfolio-Allokation von 30 % pro Auftraggeber. Durch die Zusammenarbeit mit dem branchenführenden Indexanbieter Vinter bei der Strukturierung des Basket-Produkts ermöglicht das 12. ETP von Valour sowohl Privatanlegern als auch institutionellen Investoren ein vertrauenswürdiges und diversifiziertes Engagement in der schnell wachsenden Kryptowelt. Die jüngste Markteinführung unterstreicht die Entschlossenheit des Unternehmens, die Lücke zwischen den traditionellen Kapitalmärkten, dem Web3 und dem dezentralen Finanzwesen ungeachtet der aktuellen Marktbedingungen weiter zu schließen.

06. Okt.: Valour Inc. gibt die Ernennung von Olivier Roussy Newton zum CEO bekannt

Valour Inc. gab die Ernennung von Olivier Roussy Newton zum CEO bekannt. Mit dieser strategischen Ernennung wird Olivier den Wachstumskurs des Unternehmens vorantreiben, seine Reichweite vergrößern und neue Partnerschaften aufbauen, um die globalen Corporate-Governance-Initiativen des Unternehmens aufeinander abzustimmen. Als Mitbegründer von Valour bringt Herr Roussy Newton reichlich Erfahrung mit, da er zuvor den ersten börsennotierten Krypto-Miner, HIVE Blockchain Technologies (NASDAQ:HIVE), gegründet hat und als President tätig war. Außerdem saß er im Vorstand der SEBA Bank AG und fungierte als Partner bei Latent Capital, einem Investmentfonds, der sich auf bahnbrechende Technologien in den Bereichen Quantencomputing, Finanzen und Bioinformatik konzentriert. In der Zwischenzeit hat Russell Starr, Executive Chairman, wieder die Rolle des Leiters der Kapitalmärkte übernommen. Er nutzt seine umfassende Kapitalmarkt- und Branchenkenntnis, um die Präsenz des Unternehmens in Nordamerika auszubauen, nachdem er während seiner Amtszeit als CEO den Aufstieg von Valour an den europäischen Börsen und die Erweiterung des ETP-Angebots des Unternehmens überwacht hat.

Das Unternehmen gibt außerdem bekannt, dass Johan Wattenstrom als Chief Operating Officer des Unternehmens zurückgetreten ist, um sich auf die Entwicklung der ETP-Angebote von Valour Inc. (Cayman) („Valour Cayman's") zu konzentrieren. Herr Wattenstrom bleibt Director von Valour Cayman, und der Vorstand und das Management schätzen die Beiträge von Herrn Wattenstrom als Chief Operating Officer des Unternehmens und freuen sich darauf, die Zusammenarbeit mit Herrn Wattenstrom fortzusetzen.

Valour bietet vollständig abgesicherte digitale Asset-ETPs mit niedrigen bis null Verwaltungsgebühren sowie mit Produktangeboten für europäische Börsen, Banken und Broker-Plattformen. Das bestehende Produktsortiment von Valour umfasst ETPs von Valour Uniswap (UNI), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Solana (SOL), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM), Binance (BNB), Enjin (ENJ), Valour Bitcoin Carbon Neutral und Valour Digital Asset Basket 10 (VDAB10) mit niedrigen Verwaltungsgebühren. Die Vorzeigeprodukte von Valour sind Bitcoin Zero und Ethereum Zero, die ersten vollständig abgesicherten passiven Investmentprodukte mit Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) als Basiswerte, die völlig gebührenfrei sind.

Informationen zu Valour

Valour Inc. (NEO: DEFI) (GR: RMJ.F) (OTCQB: DEFTF) ist ein Technologieunternehmen und das erste und einzige börsennotierte Unternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dem dezentralen Finanzwesen überbrückt. Valour wurde 2019 gegründet und wird von einem anerkannten und wegweisenden Team mit jahrzehntelanger Erfahrung in den Bereichen Finanzmärkte und digitale Vermögenswerte geleitet. Valour setzt sich dafür ein, Investoren den Zugang zu branchenführenden Web3- und dezentralen Technologien zu ermöglichen. Dies ermöglicht Investoren den Zugang zur Finanzwelt der Zukunft über regulierte Aktienbörsen mit ihrem traditionellen Bankkonto und Zugang.

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem das Interesse an den ETP-Produkten des Unternehmens, die Umsatz- und AUM-Erwartungen, das aufsichtsrechtliche Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzierungen, die Ernennung und das Ausscheiden von Führungskräften, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch Valour und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Renditen solcher Möglichkeiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen und/oder Erfolge des Unternehmens erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Produkten von Valour durch die Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des DeFi- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi- und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Dementsprechend sollten sich die Leserinnen und Leser nicht zu sehr auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

