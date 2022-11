Valour Inc. gibt Abschluss der ersten Tranche der Privatplatzierung und weitere aktuelle Informationen zum Unternehmen bekannt

Das Unternehmen bestätigt außerdem, dass weder Valour Asset Management noch seine ETP-Produkte eine direkte Exposition oder Zugehörigkeit zu FTX, FTT oder Alameda Research aufweisen.

TORONTO, 15. November 2022 /PRNewswire/ -- Valour Inc. (das „Unternehmen" oder „Valour") (NEO: DEFI) (GR: RMJR) (OTCQB: DEFTF), ein Technologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung schließt, freut sich, seiner Bekanntmachung vom 11. Oktober 2022 folgend, den Abschluss der ersten Tranche seiner bankenunabhängigen Privatplatzierungsfinanzierung (die „Privatplatzierung") von Einheiten („Einheiten") für einen Bruttoerlös von 1.414.973 $ durch den Verkauf von 7.074.865 Einheiten zu einem Preis von 0,20 C$ pro Einheit (die „erste Tranche") bekanntgeben zu können. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie der Gesellschaft und der Hälfte eines Stammaktienkaufoptionsscheins (jede volle Optionsschein ein „Optionsschein"), wodurch der Inhaber eines Optionsscheins berechtigt ist, eine zusätzliche Stammaktie von Valour (eine „Stammaktie") für einen Zeitraum von 24 Monaten ab Ausgabe zum Ausübungspreis von 0,30 $ zu erwerben.

Ein Direktor des Unternehmens kaufte im Rahmen der Privatplatzierung insgesamt 2.500.000 Einheiten. Die Ausgabe von Anteilen an solche Insider gilt als Transaktion mit nahestehenden Parteien im Rahmen des NEO Listing Manual und des Multilateral Instrument 61-101 Protection of Minority Securities Owners in Special Transactions („MI 61-101"). Das Unternehmen berief sich in Bezug auf eine solche Insider-Beteiligung auf Ausnahmen von den formalen Bewertungs- und Minderheitsgenehmigungsanforderungen in den Abschnitten 5.5(A) und 5.7(a) MI 61-101. Weitere Einzelheiten werden im Material Change Report des Unternehmens in Bezug auf die Privatplatzierung, die auf der Online-Datenbank SEDAR zu hinterlegen ist, zur Verfügung gestellt. Das Unternehmen hat weniger als 21 Tage vor Abschluss der Privatplatzierung keinen Material Change Report für die Transaktion mit nahestehenden Unternehmen und Personen vorgelegt, den das Unternehmen unter den gegebenen Umständen für angemessen hält, um den Erlös aus der Privatplatzierung zügig nutzen zu können.

Im Zusammenhang mit dem Abschluss der ersten Tranche zahlte die Gesellschaft Findern eine Gesamtsumme von 7.499,73 $ an Barprovisionen und stellte an Finder insgesamt 187.493 Broker-Optionsscheine („Broker-Optionsscheine") der Gesellschaft aus. Jeder Broker-Optionsschein berechtigt den Inhaber, eine Stammaktie für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Emissionsdatum zu einem Preis von 0,30 $ zu erwerben. Valour beabsichtigt, den Erlös aus der ersten Tranche für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Das Unternehmen erwartet den Abschluss einer zweiten Tranche am oder um den 21. November 2022. Alle im Zusammenhang mit der Privatplatzierung emittierten Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen Haltefrist von vier Monaten und einem Tag. Die Abwicklung der Privatplatzierung unterliegt einer Reihe von Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt der Zulassung der NEO Exchange.

Valour Asset Management und FTX

In Bezug auf die Liquiditätssituation von FTX bestätigt Valour Asset Management seinen Investoren, dass weder Valour noch seine ETP-Produkte eine direkte Exposition oder Zugehörigkeit zu FTX, FTT oder Alameda Research aufweisen.

Das Unternehmen hält einen Saldo von ca. 49.953 $ an verschiedenen Venture-Portfolio-Token auf FTX.com, die den Freigabebedingungen unterliegen und nach Ablauf der angegebenen Treuhandfrist verkauft werden können.

Die Sicherheit der Anlegerfonds werden für das Unternehmen immer oberste Priorität haben.

Aktuelle Informationen zum Unternehmen

Das Unternehmen gibt außerdem den Rücktritt von Bernard Wilson als Leiter des Unternehmens bekannt. Die Geschäftsführung und der Vorstand des Unternehmens sprechen Herrn Wilson für seine Dienste und die kontinuierliche Unterstützung des Unternehmens ihren Dank aus.

Informationen zu Valour

Valour Inc. ist ein Technologieunternehmen, das die Lücke zwischen traditionellen Kapitalmärkten und dezentraler Finanzierung schließt. Unsere Mission besteht darin, den Zugang der Investoren zu branchenführenden dezentralisierten Technologien zu erweitern, von denen wir glauben, dass sie im Mittelpunkt des zukünftigen Finanzwesens stehen werden. Im Namen unserer Aktionäre und Investoren ermitteln wir Gelegenheiten und Innovationsbereiche und entwickeln und investieren in neue Technologien und Unternehmungen, um eine vertrauenswürdige, diversifizierte Exposition zum gesamten Ökosystem der dezentralisierten Finanzierung zu bieten. Um weitere Informationen zu erhalten oder Neuigkeiten zum Unternehmen und Finanzinformationen zu abonnieren, besuchen Sie https://valour.com

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören unter anderem der Abschluss weiterer Tranchen der Privatplatzierung, Token im Venture-Porfolio des Unternehmens, das regulatorische Umfeld in Bezug auf das Wachstum und die Einführung dezentraler Finanzdienstleistungen, die Verfolgung von Geschäftsmöglichkeiten durch Valour und seine Tochtergesellschaften sowie die Vorzüge oder potenziellen Erträge solcher Gelegenheiten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen und/oder Erfolge des Unternehmens erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren gehören unter anderem die Akzeptanz von börsengehandelten Produkten von Valour durch die Börsen, das Wachstum und die Entwicklung des DeFi- und Kryptowährungssektors, Regeln und Vorschriften in Bezug auf DeFi- und Kryptowährungen sowie allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unsicherheiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denen abweichen können, die in solchen Aussagen erwartet werden. Dementsprechend sollten sich die Leserinnen und Leser nicht zu sehr auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

