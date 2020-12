Valour lance le premier produit négocié en bourse Bitcoin au monde qui n'engage pas de frais1

Le nouveau produit négocié en bourse Bitcoin Zero permettra aux institutions et aux particuliers d'investir dans Bitcoin de la même façon que les fonds négociés en bourse et les actions

La négociation et la possession de Bitcoin Zéro n'engageront pas de frais de gestion

Bitcoin Zero est le premier de plusieurs produits innovants que Valour compte mettre sur le marché

La négociation de Bitcoin Zéro commencera le 3 décembre 2020

ZOUG, Suisse, 4 décembre 2020 /PRNewswire/ -- Valour, le créateur suisse de produits d'investissement qui fournissent une exposition aux technologies innovantes, a annoncé le lancement de Bitcoin Zero, le premier produit négocié en bourse (PNB) Bitcoin (BTC) au monde qui n'entraîne pas de frais de gestion.

À partir d'aujourd'hui, Bitcoin Zero peut être négocié sur le Nordic Growth Market , une bourse basée à Stockholm. Il s'agit du moyen le plus simple, le plus sûr et le plus rentable d'investir dans l'actif numérique le plus connu au monde.

Le fondateur et directeur de Valour, Johan Wattenström, a déclaré : « Notre mission est de rendre accessibles à tous les investissements dans les technologies de rupture. Le lancement du PNB Bitcoin Zero fait parti de cette vision et représente un grand pas vers l'adoption généralisée des actifs numériques. Il permet aux investisseurs de diversifier leurs portefeuilles et leur fournit une exposition à Bitcoin, dont la valeur a presque triplé cette année. »

La négociation de Bitcoin Zero est aussi simple et sûre que l'achat d'actions. Elle peut s'effectuer auprès de n'importe quel courtier ou n'importe quelle institution financière ayant accès à la bourse du Nordic Growth Market. Tommy Fransson, PDG adjoint du Nordic Growth Market, a affirmé : « Cela fait plus de 15 ans que le Nordic Growth Market se consacre au développement et au soutien du marché des PNB. Nous sommes ravis d'accueillir Valour et ses nouveaux PNB innovants au sein du Nordic Growth Market. Les actifs numériques ont un rôle important à jouer dans l'avenir des marchés financiers et ce lancement constitue une étape importante pour rendre ces produits accessibles à tous les investisseurs. »

À propos de Bitcoin Zero

Bitcoin Zero est le premier produit d'investissement passif entièrement couvert ayant Bitcoin (BTC) comme actif sous-jacent et n'engageant pas de frais de gestion. Le produit est disponible en euros (BTC ZERO EUR, code ISIN : CH0573883474) et en couronnes suédoises (BTC ZERO SEK, code ISIN : CH0585378661). Il se négocie de la même manière que tout autre titre, ce qui élimine les obstacles qui ont freiné l'adoption généralisée du BTC jusqu'à présent, à savoir le mystère, la complexité et les coûts liés à l'achat et à la possession de BTC.

À propos de Valour

Valour Structured Products Inc. crée des produits négociés en bourse qui permettent aux investisseurs particuliers et institutionnels d'investir dans les innovations de rupture, telles que les actifs numériques, de façon simple et sécuritaire. Pour en savoir plus, consultez le site www.valour.com .

À propos du Nordic Growth Market

Le Nordic Growth Market est l'une des principales bourses nordiques, comptant plus de 30 ans d'expérience en tant que partenaire fidèle des entreprises en croissance. Nos marchés en Suède, au Danemark, en Finlande et en Norvège accueillent la négociation de plus de 20 000 instruments, tels que les actions, les obligations, les fonds d'investissement alternatifs et les produits dérivés. La bourse est une filiale en propriété exclusive de Börse Stuttgart, la première bourse allemande du commerce de détail. Pour de plus amples informations sur le Nordic Growth Market, rendez-vous sur www.ngm.se .

1Bien que Valour ne facture pas de frais de gestion, la négociation de Bitcoin Zero entraîne les frais de courtage habituels pour les investisseurs.

Contact pour les médias

Rebecca Geller

+44 7967 673733

[email protected]

SOURCE Valour Structured Products, Inc.