Valtteri Bottas declara que "trabalho de equipe" é o ingrediente mágico da fórmula vencedora ao visitar megaprojeto de $ 27 bilhões na Malásia

O finlandês (30), que irá disputar, neste fim de semana, o Grande Prêmio do México de F1™ do Campeonato de Pilotos de F1, teve uma apresentação prévia do Complexo Integrado de Pengerang (PIC – Pengerang Integrated Complex ) – um megaprojeto de $ 27 bilhões em Johor, construído pela PETRONAS , patrocinadora do campeonato e parceira técnica da equipe de Fórmula Um.

"Desde que ingressei na equipe e passei a saber mais sobre a PETRONAS, fiquei realmente impressionado com a ética no trabalho do pessoal. Obviamente, isso está ajudando a trazer resultados", disse Valtteri.

Valtteri fez uma turnê pelo complexo de 2.525 hectares, guiado pela diretora da Divisão de Stakeholders, Comunicação e Gestão de Riscos da PETRONAS Refinery and Petrochemical Corporation (PRPC), Datin Anita Azrina Abdul Aziz. Depois de visitar o prédio de controle principal do PIC, o armazém de produto sólido e o laboratório centralizado, Valtteri viu em primeira mão a tecnologia inovadora que irá habilitar a PETRONAS a fornecer energia e produtos petroquímicos como commodities na Ásia, nas próximas duas décadas.

"Nosso mantra no PIC é "Um Time, Um Objetivo". Tal como na Mercedes-AMG PETRONAS Motorsport, o trabalho de equipe e o desenvolvimento de talentos são fundamentais para o sucesso do projeto, de forma que descobrir que compartilhamos esses valores foi realmente inspirador", disse Datin Anita.

O vice-presidente sênior da PETRONAS e presidente-executivo da PRPC e da PRefChem, Dr. Colin Wong, declarou: "Aspiramos permanecer na linha de frente da tecnologia e da inovação na cadeia de valor da energia e o PIC nos coloca mais perto da posição principal para atingir esse objetivo. Estamos orgulhosos de nossa nova instalação e desfrutamos a oportunidade de fazer uma apresentação prévia a Valtteri de nossas extensas operações".

Maior investimento em downstream da PETRONAS na Malásia, o PIC está posicionado para se tornar o centro industrial regional de downstream de petróleo e gás e irá estabelecer uma nova fronteira de tecnologia e desenvolvimento econômico na região do Sudeste Asiático.

Com uma capacidade de refinação de 300.000 barris de óleo cru por dia, a empresa vai produzir uma variedade de produtos refinados de petróleo, incluindo gasolina e diesel que atendem as especificações Euro 5 para combustíveis. A refinaria e fábricas petroquímicas seletas são propriedade e operadas pela Pengerang Refining and Petrochemical (PRefChem), uma aliança estratégica entre a PETRONAS e a Saudi Aramco, através de uma parceria em igualdade, em duas empresas joint venture.

