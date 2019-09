Valtteri Bottas, piloto de corridas da Mercedes-AMG PETRONAS, visita o PIC antes do Grande Prêmio de Singapura

Previsto para iniciar suas operações comerciais até o quarto trimestre de 2019, Valtteri visitou o "cérebro" do complexo, o Prédio de Controle Principal, o qual fornece conexões críticas de comunicação para a refinaria, o complexo de craqueamento a vapor, as usinas petroquímicas e suas seis grandes instalações associadas. Valtteri também visitou o laboratório centralizado para conhecer a área de pesquisa e desenvolvimento do PIC.

Valtteri conheceu alguns dos 28.000 funcionários da instalação, e presenteou alguns sortudos com uma experiência de direção. 30 estudantes de escolas locais apresentaram para Valtteri seus projetos de carros de F1.

Valtteri Bottas, piloto de corridas da Mercedes-AMG PETRONAS

"É um local de contemplação – o tamanho e escopo da instalação são incríveis. É muito bom saber mais sobre a tecnologia e o negócio da PETRONAS enquanto estamos na região e também ver todos trabalhando juntos com tamanho espírito de equipe e paixão por seu trabalho. Isso é similar ao que acontece com as equipes das fábricas em Brackley e Brixworth".

Dr. Colin Wong, executivo-chefe da PRefChem

"Pretendemos estar na vanguarda da tecnologia e da inovação por toda a cadeia de valor da energia, e o PIC nos leva mais perto de uma excelente posição para alcançarmos esse objetivo. Estamos orgulhosos de nossa nova instalação e adoramos dar ao Valtteri uma visão de nossas extensas operações no local".

Sendo o maior investimento em refino e distribuição (downstream) da PETRONAS na Malásia, localizado em Pengerang, Johor, o PIC faz parte do ambicioso Complexo Integrado de Petróleo de Pengerang (Pengerang Integrated Petroleum Complex) do estado de Johor.

Com capacidade de refino de 300.000 barris de petróleo cru por dia, o complexo produzirá uma série de produtos refinados de petróleo, incluindo gasolina e diesel que atendem às especificações Euro 5 para combustíveis. A refinaria fornecerá matéria-prima para o complexo petroquímico integrado, o qual tem a capacidade nominal para produzir 3,3 milhões de toneladas por ano de produtos petroquímicos, incluindo produtos químicos diferenciados e especiais.

A refinaria e as usinas petroquímicas selecionadas pertencem e são operadas pela Pengerang Refining and Petrochemical (PRefChem), uma aliança estratégica entre a PETRONAS e a empresa Saudi Aramco, através de uma sociedade igualitária em dois empreendimentos conjuntos.

Para mais informações, visite o site https://pic.petronas.com.

