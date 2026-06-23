Valuable Capital Group Limited объявила о получении Tickrs Financial Limited предварительного одобрения AFSA

Алматы, Казахстан, 24 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Valuable Capital Group Limited («VCGL»), ведущая финансовая группа из Гонконга, развивающая технологичные решения в сфере финансовых услуг, объявила о том, что ее казахстанская дочерняя компания Tickrs Financial Limited («Tickrs») получила предварительное одобрение Комитета МФЦА по регулированию финансовых услуг («AFSA») на получение лицензии для осуществления регулируемой деятельности по совершению сделок с инвестициями в качестве агента (Dealing in Investments as Agent).

После выполнения установленных требований и получения окончательной лицензии компания Tickrs сможет осуществлять операции с инвестициями в качестве брокера в отношении широкого спектра инвестиционных продуктов, включая акции, долговые ценные бумаги, варранты, сертификаты, опционы, права и доли участия в инвестициях, паиколлективных инвестиционных схем , а также цифровые активы.

Компания Tickrs приступит к оказанию соответствующих услуг после получения окончательной лицензии.

Получение предварительного одобрения является важным регуляторным этапом в реализации стратегии международного развития VCGL и способствует дальнейшему укреплению присутствия Группы на развивающихся финансовых рынках. Казахстан, являясь одним из ключевых рынков Центральной Азии, активно развивает экосистему финансовых услуг на базе Международного финансового центра «Астана», привлекая международные финансовые организации, технологические компании и поставщиков профессиональных услуг.

Посредством компании Tickrs группа VCGL намерена представить в Казахстане и других странах Центральной Азии свои технологические решения в сфере финансовых услуг, международный опыт работы на различных рынках и клиентоориентированные продукты. Группа планирует предоставить инвесторам расширенный доступ к диверсифицированным инвестиционным продуктам и внести вклад в развитие более интегрированной и инновационной финансовой экосистемы.

«Мы рады, что компания Tickrs получила предварительное одобрение AFSA, что являетсяважным шагом в реализации нашей стратегии международной экпансиинашей Группы, — отметил Jess Cheung, сооснователь и генеральный директорVCGL . — Казахстан и МФЦА приобретают все более важное значение в качестве связующего звена между Азией, Центральной Азией и глобальными рынками капитала. Мы уверены, что компания Tickrs сможет эффективно использовать финансово-технологические возможности и международный рыночный опыт Группы для поддержки инвесторов и партнеров в регионе».

Valuable Capital Group Limited — ведущий поставщик технологичных финансовых решений, основанный в Гонконге и предоставляющий комплексные финансовые услуги розничным, институциональным и корпоративным клиентам по всему миру. Группа представлена на ключевых международных рынках, включая Гонконг, Соединенные Штаты Америки, Сингапур, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты.

Создание компании Tickrs в Казахстане является очередным шагом в реализации стратегии VCGL по построению международной финансовой платформы финансовых услуг, охватывающей различные рынки и классы активов. Опираясь на международную регуляторную систему МФЦА и растущую роль Казахстана в качестве регионального финансового центра, компания Tickrs намерена содействовать развитию в Центральной Азии инновационных финансовых услуг, соответствующих регуляторным требованиям и интегрированных в глобальную финансовую систему.

О компании Valuable Capital Group Limited

Valuable Capital Group Limited («VCGL») — международная финансовая группа, оказывающая комплексные финансовые услуги и предоставляющая интегрированные инвестиционные решения с доступом к различным международным рынкам и классам активов – как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов.

VCGL располагает лицензированными компаниями в Гонконге, Соединенных Штатах Америки, Саудовской Аравии, Сингапуре и Объединенных Арабских Эмиратах. Услугами Группы пользуются миллионы клиентов по всему миру