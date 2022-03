ValueLabs a été reconnu comme un bon concurrent dans le rapport Provider Lens™ d'ISG concernant l'étude sur les services de gestion de conteneurs informatiques et les solutions pour 2021, pour les marchés américain et européen

HYDERABAD, Inde, 24 mars 2022 /PRNewswire/ -- ISG a qualifié ValueLabs de concurrent en matière de produits pour son expertise dans la gestion de conteneurs informatiques. Dans son rapport, ISG a évoqué la polyvalence des produits de ValueLabs, son vaste réseau de partenaires et sa main-d'œuvre hautement qualifiée.

Les principaux points forts relevés par ISG sont les suivants :

Polyvalence des produits : La simplicité et l'innovation sont les principaux atouts de ValueLabs grâce auxquels les entreprises ont pu intégrer d'importants niveaux d'automatisation tout en réduisant le nombre de machines virtuelles (VM, virtual machines) et les délais de déploiement. Vaste réseau de partenaires : ValueLabs dispose d'un vaste réseau de partenaires, qui compte certaines des plus grandes entreprises de technologie au monde, telles qu'AWS, Episerver, Google, Microsoft, Oracle, Salesforce et WSO2. Main-d'œuvre qualifiée : Le déploiement de microservices sur des plateformes cloud agnostiques à l'aide de Kubernetes est une tendance majeure aux États-Unis et en Europe . ValueLabs se concentre donc sur l'amélioration de l'expertise technique de ses équipes de développement en matière de conception de conteneurs afin de pallier le manque de compétences dans ce domaine au sein de ses entreprises clientes dans ces régions.

Pour accéder au rapport complet, cliquez ici : https://www.valuelabs.com/industry_reports/valuelabs-named-product-challenger-in-isg-provider-lens-managed-container-services-solutions/

Le rapport Provider Lens™ 2021 d'ISG est un rapport comparatif indépendant de prestataires de services. À l'aide de recherches axées sur les données, ISG a analysé plus de 55 prestataires de services de conteneurs informatiques de nouvelle génération, examinant leur stratégie et leur philosophie, leur innovation, leur impact sur le marché, leur présence géographique, leurs avancées technologiques et la dynamique de leur prestation de services. Les services de gestion de conteneurs informatiques de ValueLabs se sont distingués par leur capacité à offrir un solide portefeuille de services de conteneurs, ainsi que par la facilité d'accès aux accélérateurs.

"Depuis le début, nous avons privilégié l'empathie et le service dans toutes nos activités," a déclaré Vijay Koppula, vice-président principal chargé du conseil numérique de ValueLabs. "Nous voulions permettre à nos clients de se lancer rapidement et en toute simplicité dans l'aventure DevOps. Nos services de gestion de conteneurs informatiques répondent à ce besoin grâce à une plateforme DevSecOps entièrement personnalisable et compatible avec le cloud. Nous sommes très honorés de cette marque de reconnaissance, car elle montre que le fait de placer les besoins du client au cœur du processus de développement est un atout unique."

À propos de ValueLabs

ValueLabs est une entreprise technologique mondiale spécialisée dans l'ingénierie de produits logiciels, la technologie des données, la conception et le conseil, le tout alimenté par leur Digital Flywheel™. Au cours des 25 dernières années, l'entreprise s'est développée sur 28 sites, avec plus de 6 500 associés et plus de 200 clients dans le monde entier. L'accent mis sur les employés et les clients a permis d'obtenir des Net Promoter Scores (NPS) de plus de 74 et 88 respectivement.

