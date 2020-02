ValueLabs Australia fait un don de 10 000 dollars en faveur des opérations de lutte contre les incendies en Australie

MELBOURNE, Australie, 6 février 2020 /PRNewswire/ -- ValueLabs Australia a annoncé avoir fait un don de 10 000 dollars à la fondation « Victorian Bushfire Appeal » afin d'aider à traiter les priorités les plus immédiates au sein des communautés touchées, notamment le sauvetage et la réhabilitation de la faune locale.

Établie en partenariat avec la Community Enterprise Foundation de la Bendigo Bank et l'Armée du Salut, la fondation Victorian Bushfire Appeal apportera son soutien aux Victoriens affectés, alors qu'ils commencent à reconstruire leur vie.

Ce financement permettra également de soutenir l'organisation d'événements dans les communautés touchées par les feux de brousse, et aidera les ménages et les communautés à se prémunir contre de futurs incendies et autres catastrophes naturelles.

Biju Madhav, vice-président principal et directeur régional de ValueLabs Australia, a déclaré : « Nos pensées se tournent vers les familles touchées, la faune sauvage, les pompiers et toutes les personnes qui contribuent à l'effort de guérison. Nous nous engageons à soutenir les communautés australiennes, particulièrement en cette période de crise. »

À propos de ValueLabs

ValueLabs est une entreprise technologique mondiale spécialisée dans le développement de produits, la technologie des données et les services numériques. S'appuyant sur « The Digital Flywheel™ », ValueLabs fournit des solutions complètes dans les domaines de l'expérience client, des données et de l'analyse, du développement de produits et de l'automatisation. Au cours des 22 dernières années, l'entreprise s'est agrandie et compte désormais 30 sites, 5 500 collaborateurs et 150 clients à travers le monde, enregistrant un taux de recommandation net (NPS, ou Net Promoter Score) des clients de plus de 75 en 2019.

