ValueLabs reçoit la plus haute distinction pour l'aide aux employés

En raison de son engagement à inspirer ses employés et à assurer leur réussite, ValueLabs a rejoint cette liste impressionnante. L'entreprise place ses employés au cœur de ses activités et cherche continuellement à améliorer leur expérience. À cela s'ajoute un programme d'évaluation semestrielle unique, dans le cadre duquel les employés peuvent donner leur avis, bénéficier de possibilités de développement et être récompensés pour leur excellence plus souvent que dans la plupart des organisations. Tout cela a permis à l'entreprise d'obtenir le meilleur Employee Net Promoter Score (eNPS) du secteur, ainsi que cette reconnaissance internationale très convoitée.

Arjun Rao, PDG de ValueLabs, déclare : « Cette reconnaissance valide notre valeur fondamentale qui consiste à toujours donner la priorité aux employés et aux clients. Nous joignons le geste à la parole, quelles que soient les circonstances. Nous nous considérons comme un employeur très chaleureux et aimant. »

Les Stevie® Awards comptent parmi les prix commerciaux internationaux les plus convoités, qui récompensent les réalisations et les contributions positives d'organisations et de professionnels du monde entier.

Ils reçoivent chaque année plus de 12 000 candidatures d'organisations de plus de 70 pays.

Cette année, plus de 950 nominations d'organisations de toutes tailles provenant de 29 pays ont été soumises dans un large éventail de catégories liées aux RH.

Les catégories de réponse au COVID-19, en particulier, ont fait l'objet d'une concurrence féroce cette année.

À propos de ValueLabs

ValueLabs est une entreprise technologique mondiale spécialisée dans l'ingénierie de produits logiciels, la technologie des données, la conception et le conseil, le tout alimenté par leur Digital Flywheel™ . Au cours des 24 dernières années, l'entreprise s'est développée sur 31 sites, avec plus de 6 500 associés et 200 clients dans le monde entier. L'accent mis sur les employés et les clients a permis d'obtenir des Net Promoter Scores (NPS) de plus de 68 et 84 respectivement.

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter :

Ipsita Mohanty

[email protected]

https://www.valuelabs.com/business-form/

Vidéo : https://mma.prnewswire.com/media/1693947/ValueLabs.mp4

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1343811/ValueLabs_Logo.jpg

