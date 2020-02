Van Drunen Farms et FutureCeuticals annoncent un nouveau partenariat commercial mondial avec Folium Biosciences

MOMENCE, Illinois et COLORADO SPRINGS, Colorado, 28 février 2020 /PRNewswire/ -- La famille d'entreprises Van Drunen (« VDF | FutureCeuticals ») et Folium Biosciences (« Folium ») ont annoncé aujourd'hui un nouveau partenariat stratégique dans le cadre duquel les sociétés sœurs Van Drunen Farms et FutureCeuticals seront le distributeur exclusif des produits Folium dans la catégorie des aliments, des boissons et des compléments dans le monde entier.

Van Drunen Farms, dont le siège est situé à Momence, dans l'Illinois, est un leader mondial dans les domaines de l'agriculture, des sciences alimentaires et de la déshydratation des fruits, des légumes et des céréales. FutureCeuticals, dont le siège social se trouve également à Momence, est un pionnier verticalement intégré du secteur des compléments alimentaires et des aliments fonctionnels. Folium est un producteur, fabricant et distributeur mondial de cannabinoïdes non psychoactifs à large spectre dérivés du chanvre. Avec l'huile CBD avec une teneur en THC de 0,0 % à la pointe du secteur, Folium définit la norme en produisant de l'huile de chanvre à large spectre dans sa forme la plus naturelle grâce à un procédé d'extraction et de purification innovant. Le procédé de purification breveté peut éliminer sélectivement le THC à des niveaux presque indétectables et atteindre une marque de 0,0 % de THC, ce qui permet la distribution des produits Folium dans 27 pays.

« Ce partenariat est une validation de notre engagement indéfectible en faveur de la qualité, de la science, de l'échelle et de l'innovation. Il positionne Folium, Van Drunen Farms et FutureCeuticals comme les leaders mondiaux du produit de consommation le plus demandé », a déclaré Kashif Shan, président-directeur général et cofondateur de Folium Biosciences. « La combinaison des ressources collectives des trois organisations est un moment décisif pour le secteur. FutureCeuticals et Van Drunen Farms sont depuis toujours à la pointe du développement scientifique innovant et de la qualité sur leurs marchés respectifs. Le fait que ce leader du secteur bien établi ait choisi de s'engager sérieusement avec nous et la distribution mondiale des produits à base de CBD augurent ce que nous pensons être une adoption exponentielle des cannabinoïdes non psychoactifs dans le monde entier. »

Le partenariat avec Folium inclut tous les ingrédients en vrac et les produits finis de Folium pour VDF | FutureCeuticals, qui les commercialiseront par l'intermédiaire de leur réseau de distribution mondial. Avec des activités de grande ampleur sur quatre continents, les clients de VDF | FutureCeuticals, y compris les plus grandes marques de consommation du monde, auront désormais un accès immédiat au vaste catalogue de produits de Folium.

Folium et VDF | FutureCeuticals développeront également conjointement de nouveaux systèmes de distribution et de nouvelles applications pour les cannabinoïdes non psychoactifs dérivés du chanvre. En outre, des ressources collectives seront consacrées à la poursuite des principes fondamentaux de la découverte scientifique, et notamment la découverte et l'investigation chimiques et biologiques, ainsi que l'évaluation clinique, afin de mieux comprendre et d'étayer davantage les bénéfices des cannabinoïdes non psychoactifs dérivés du chanvre. Cet accord ne vise pas seulement à commercialiser les produits actuels à base de CBD, mais aussi à découvrir les nouveaux produits de demain, scientifiquement validés.

« Nous ne pourrions pas être plus enthousiastes à l'idée de notre alliance avec Folium », a déclaré Brad Evers, directeur adjoint des ventes de Van Drunen Farms et FutureCeuticals et membre de l'équipe de direction des deux entreprises. « Nous avons observé patiemment le secteur en attendant la bonne entreprise avec laquelle nous associer dans le domaine du CBD. Après de longues discussions avec Kashif et l'équipe de Folium, nous avons acquis la conviction que la combinaison de nos expertises respectives était une occasion unique de faire bouger le marché et de répondre à la promesse des produits à base de CBD, et en définitive de la définir pour les années à venir. Folium est plus qu'un simple fabricant de CBD ; leur engagement envers la science, la qualité et la découverte correspond à nos propres passions. »

Les détails de ce partenariat seront annoncés lors de l'Expo West Show à Anaheim, en Californie, du mercredi 4 au samedi 7 mars.

Comme le dit M. Shan : « L'avenir est maintenant aux cannabinoïdes non psychoactifs dérivés du chanvre ; rien ne saurait mieux le prouver que l'entrée dans le secteur de sociétés comme Van Drunen Farms et FutureCeuticals. »

À propos de Van Drunen Holdings

La famille d'entreprises Van Drunen est présente dans le monde entier dans les secteurs de l'alimentation, des aliments fonctionnels et des nutraceutiques. Van Drunen Farms, fondé en 1856, est un leader mondial dans la culture des herbes culinaires, ainsi que dans la déshydratation des fruits, des légumes, des céréales et des ingrédients alimentaires à base de plantes. VDF FutureCeuticals, Inc. est une entreprise verticalement intégrée d'ingrédients alimentaires fonctionnels, de développement de produits ainsi que de recherche et découverte bioanalytique au service des secteurs des compléments alimentaires et des aliments fonctionnels avec des ingrédients fonctionnels brevetés et ayant fait l'objet de recherches cliniques. VDF Europe exploite en Serbie un établissement de lyophilisation en pleine expansion au service des marchés de l'UE, du Proche-Orient et de l'Asie. Golden State Herbs est une exploitation agricole et de séchage à l'air située à Thermal, en Californie. Van Drunen Specialty Seeds, une entreprise de développement de semences non génétiquement modifiées qui se concentre actuellement sur des variétés de semences de basilic brevetées, exerce ses activités à Thermal, en Californie.

À propos de Folium Biosciences

Folium Biosciences, dont le siège est à Colorado Springs, dans le Colorado, est un producteur, fabricant et distributeur B2B de cannabinoïdes non psychoactifs dérivés du chanvre, intégré verticalement. S'appuyant sur les principes fondamentaux de la qualité, de la science, de l'échelle et de l'innovation, Folium Biosciences contrôle tous les aspects de la chaîne d'approvisionnement, de la génétique et de l'extraction aux produits en vrac et finis. L'équipe de Folium Biosciences, composée de scientifiques, de chimistes, d'ingénieurs et de professionnels dévoués, fournit les meilleurs produits cannabinoïdes non psychoactifs dérivés du chanvre au monde grâce à un procédé breveté, qui permet d'obtenir une teneur en THC de 0,0 %. Folium Biosciences a été la première entreprise de chanvre au monde à recevoir un certificat de vente libre et une licence d'établissement de produits alimentaires manufacturés du département de la Santé publique et de l'Environnement du Colorado. Elle est à la pointe du secteur en matière de conformité réglementaire et de gouvernance.

