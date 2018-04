Van Leeuwen Pipe and Tube Group acquiert Ferrostaal Piping Supply

Ferrostaal Piping Supply, fondé en 1953, est spécialisé dans la fourniture de tuyaux et de matériaux de tuyauterie et opère dans les secteurs du commerce, de la chimie et de la pétrochimie, de l'équipement et de la construction de machines. Le siège de la société se trouve à Essen (Allemagne). L'entreprise concentre principalement ses activités sur les marchés allemand et du Benelux. En outre, Ferrostaal Piping Supply exporte ses produits dans diverses régions du monde. La société réalise un chiffre d'affaires annuel dépassant 50 millions d'euros et emploie environ 40 personnes.

Les activités de la branche néerlandaise de Ferrostaal Piping Supply seront réalisées à partir des sociétés Van Leeuwen actuelles. Les équipes de Ferrostaal en Allemagne fonctionneront en tant qu'équipes commerciales indépendantes, dans le cadre du réseau Van Leeuwen. La société conservera son propre nom, ses employés et sa clientèle, qui bénéficieront de sa gamme étendue de produits et de services Van Leeuwen.

La stratégie de Van Leeuwen s'attache à étendre et à renforcer plus avant sa position de leader du marché dans différents segments industriels aux moyens d'acquisitions et d'une croissance autonome. L'acquisition permet une forte expansion du réseau commercial de Van Leeuwen. Ferrostaal Piping Supply donne à Van Leeuwen un meilleur accès au marché allemand, en particulier dans les segments de la chimie et de la pétrochimie, où Van Leeuwen opère dans le monde entier. En outre, l'acquisition offre la possibilité de renforcer davantage les services fournis dans le segment de la construction de machines, un segment florissant pour Van Leeuwen depuis de nombreuses années dans d'autres pays européens.

Peter Rietberg, le président du Conseil d'administration, a déclaré : « En ajoutant Ferrostaal Piping Supply à notre réseau, nous sommes autrement bien placés pour servir mieux encore le marché allemand. Cette expansion de notre réseau mondial offre des avantages à nos clients nationaux comme internationaux, mais également à nos fournisseurs. Nos clients du marché allemand dans les secteurs de la chimie et de la pétrochimie en particulier, peuvent désormais pleinement tirer parti de notre expertise et de nos spécialités en matière de stocks, d'approvisionnement, de distribution et de gestion de projets. »

Van Leeuwen Pipe and Tube Group

Van Leeuwen Pipe and Tube Group est une société commerciale internationale, spécialisée dans les tuyaux en acier et les applications requérant des tuyaux et des tubes. La société est active dans la quasi-totalité des secteurs industriels. Fondé en 1924, le groupe possède quelque 40 branches réparties en Europe, au Moyen-Orient, en Asie, en Australie et en Amérique du Nord.

http://www.vanleeuwen.com

