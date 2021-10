Vanessa Lizano, fundadora y presidenta de Rescue Center Costa Rica, le pide al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) y al Gobierno de Costa Rica mayores esfuerzos para hacer cumplir las leyes destinadas a combatir el comercio ilegal de mascotas

Un ejemplo reciente de los malos tratos que sufren los animales es el de una mona araña llamada Polly, que llegó a Vanessa trasladada por otra organización que no pudo cuidarla más. La ejemplar fue víctima del comercio ilegal de mascotas y vivía en un hogar donde el propietario le enseñó a fumar cigarrillos y la incentivaba a hacerlo. Por desgracia, los rescatistas no lograron liberar a Polly a tiempo para salvarle la vida. Murió en estado de angustia física en el Rescue Center Costa Rica (www.rescuecenter.com) debido a una neumonía y otras complicaciones respiratorias. ¿Por qué sufren los animales a pesar de la legislación que busca protegerlos de daños? Las leyes actuales para prevenir la explotación de la vida silvestre no son lo suficientemente estrictas y no se aplican para salvar animales como Polly, que figuran en la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) como especies en peligro de extinción.