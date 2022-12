Vanpowers Bike: erste erfolgreiche weihnachtliche Testfahrt in Kalifornien

Vanpowers Bike führte kürzlich seine erste Testfahrt bei einem seiner Partnergeschäfte in Kalifornien durch. Die Teilnehmer konnten aus den drei neuesten Modellen von Vanpowers auswählen und fuhren dann von Irwindale Cycles zum Santa Fe Dam Nature Center und zurück. Die Marke verloste außerdem ein kostenloses „City Vanture"-Modell an einen glücklichen Teilnehmer.

BRIDGEWATER, N.J., 24. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Am 17. Dezember 2022 veranstaltete die bekannte E-Bike-Marke Vanpowers eine Testfahrtveranstaltung, bei der die Teilnehmer ihre drei neuesten Modelle selbst ausprobieren konnten. In der Kooperative Irwindale Cycles, einem Offline-Geschäft in Kalifornien, konnten registrierte Teilnehmer ihr bevorzugtes Modell aus drei verfügbaren E-Bike-Optionen auswählen, um zum Santa Fe Dam Nature Center und zurück zu fahren. Die Fahrräder, die für Testfahrten zur Verfügung standen, waren das City Vanture, das Premium-Straßenrad von Vanpowers Bike und das meistverkaufte Modell des Jahres, das Elektro-Mountainbike Manidae und das Vintage-Stil-Modell Seine. Auch wenn die Veranstaltung vorbei ist, können Interessenten noch immer ein Datum und eine Zeit für eine Testfahrt auf der Website von Vanpowers Bike vereinbaren.

Many people expressed that they found the experience enjoyable and fulfilling and would love to have their own Vanpowers bike.

„Viele Menschen sind neugierig, wie weit sie mit einem E-Bike fahren können, und möchten gerne eines ausprobieren. Und sie fragen, wofür sie ein E-Bike verwenden können. Das ist unser Ziel: Wir möchten mehr Menschen dazu ermutigen, nach draußen zu gehen und Fahrrad zu fahren. Doch wir möchten ihnen auch helfen, sich vorher zu informieren, damit sie bereit sind, ein Fahrrad zu kaufen. Darauf konzentrieren wir uns", betont die Marke Vanpowers Bike.

Vanpowers Bike sorgt nicht zum ersten Mal für Schlagzeilen. Anfang dieses Jahres lud Vanpowers Bike wichtige Akteure aus der Fahrradbranche dazu ein, das City Vanture und seinen LEGO®-ähnlich zusammengebauten Rahmen zu erleben. Viele waren überrascht, dass dieses Modell, das einem traditionellen Fahrrad ähnelt, tatsächlich elektrisch ist, und waren von seiner Geschwindigkeit beeindruckt.

Viele Teilnehmer kamen am 17. Dezember früh bei Irwindale Cycles an, um ihr bevorzugtes E-Bike-Modell auszuwählen und ihre Sicherheitsausrüstung zu erhalten, bevor sie ihre Fahrt zum Santa Fe Dam Nature Center antraten. Nachdem sie dort angekommen waren, fuhren sie zum Geschäft zurück und konnten sich am Empfangszelt Snacks abholen und eine Umfrage zur Fahrt beantworten. Um die Fahrt noch lohnenswerter zu machen, konnten die Teilnehmer auch an einer Verlosung teilnehmen, um einige exklusive Preise von Vanpowers Bike zu gewinnen, darunter ein City Vanture, das meistverkaufte Modell der Marke, in Neon Purple.

Weitere Informationen erhalten Sie hier.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1973659/Vanpowers_Bike_Successfully_Hosts_Its_First_Christmastime_Test_Ride_in_California.jpg

SOURCE Vanpowers Bike