Vans annonce une nouvelle catégorie phare : OTW by Vans

OTW by Vans est une nouvelle vision de l'expression la plus aboutie de Vans, conçue sous la direction de Ian Ginoza, vice-président de l'orientation créative des produits phares. Une plate-forme destinée à repousser les limites et à remettre en question les conventions, OTW by Vans s'inspire de ses origines skateboard pour proposer un point de vue distinct et unique.

« Le prochain chapitre de Vans est ancré dans l'attitude et l'état d'esprit de la personnalité de la marque, définie et façonnée par la communauté des premiers perturbateurs. Il y a de nombreuses années, le skateboard nous a émerveillés et nous a permis de faire avancer la culture », explique M. Ginoza.

« Chaque pas en avant sera ancré dans cet esprit initial de défi et d'exploration, comme l'ont fait les pionniers et les précurseurs du skateboard il y a de nombreuses années, et comme les skateurs continuent de le faire aujourd'hui. OTW by Vans est une réorientation vers notre véritable identité... vers « Off The Wall ».

La page des produits Vault by Vans se fermera à la fin de l'année 2023, laissant la place au lancement de OTW by Vans au début de l'année 2024, avec sa propre expérience de commerce électronique et sa disponibilité auprès de quelques partenaires grossistes dans le monde entier.

Les vêtements et chaussures phares seront présentés dans deux gammes distinctes sous la marque OTW by Vans : OTW, un espace réservé à l'exploration de produits par des collaborateurs afin de repousser les limites de l'expression du design, et Premium Standard, une collection haut de gamme de classiques issus de notre gamme bien-aimée de modèles emblématiques.

Les deux catégories sont supervisées par l'équipe OTW by Vans désignée par Ginoza, qui comprend Dylan Petrenka, directeur du design des chaussures, et Lanie Alabanza-Barcena, directrice du design des vêtements et des accessoires, afin de faire évoluer l'héritage de plus de 50 ans de Vans vers l'avenir.

OTW by Vans accueillera de nouveaux collaborateurs, à commencer par la collection S.R. STUDIO LA. CA. de Sterling Ruby, dont la première sortie aura lieu au début de l'année 2024.

« Il s'agit d'une collaboration personnelle; c'est la première collaboration de la collection SR. STUDIO. LA. CA. Vans nous convient parfaitement, car elle définit une certaine histoire de la côte ouest », explique Ruby. « L'entreprise a été créée en 1966 et a accompagné tant de skaters, de groupes et de mouvements qui ont eu une influence sur moi, sur mon art et sur la façon dont mon studio fonctionne dans son ensemble. »

Avant le lancement de la catégorie dans les points de vente, OTW by Vans sera active lors de moments internationaux à forte visibilité, notamment une exposition de skate en direct conçue en partenariat avec PLAYLAB, INC. et California Skateparks lors de la Paris Fashion Week, Prêt-à-Porter Homme, Printemps-Été 2024, cette semaine..

À propos de Vans

Vans®, une marque de VF Corporation (NYSE : VFC), est la marque originale de chaussures, vêtements et accessoires de sports d'action. Les collections authentiques de Vans® sont vendues dans plus de 100 pays dans le monde via un réseau de filiales, de distributeurs et de bureaux internationaux. Vans® possède plus de 2 000 points de vente dans le monde, y compris des magasins en propre, des concessions et des partenariats. La marque Vans® soutient l'exploration créative et la découverte de soi dans les sports d'action, la musique, l'art et le design, en proposant des plateformes progressives telles que les Vans Pipe Masters et le centre culturel et site de musique internationale de Vans, la House of Vans.

Vans, « Off The Wall » depuis 1966

