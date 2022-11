Vantage et NEOM McLaren Extreme E font un coup d'éclat pour les facteurs ESG lors du Finance Magnates London Summit 2022

LONDRES, 23 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le courtier international multi-actifs, Vantage (également connu sous le nom de « Vantage Markets »), a le plaisir d'annoncer sa participation et son parrainage du Finance Magnates London Summit pour la deuxième année consécutive, avec un accent renouvelé sur les facteurs ESG.

Cette année, Vantage était accompagné de son partenaire NEOM McLaren Extreme E pour exposer le véhicule SUV entièrement électrique, nommé ODYSSEY 21, à Old Billingsgate à Londres, à côté d'une exposition en extérieur.

Parallèlement, Vantage a lancé son service de liquidité basé au Royaume-Uni, Vantage Connect, pendant le sommet, avec un nouveau design époustouflant, digne de la marque institutionnelle.

Cette exposition est le point culminant des efforts de Vantage dans en matière de facteurs ESG. L'entreprise s'est associée à NEOM McLaren Extreme E dans le cadre d'une initiative « Blue Carbon », en s'appuyant sur le célèbre éditeur de réseaux sociaux Supercar Blondie pour sensibiliser au changement climatique et à l'égalité des sexes.

Le groupe s'est également associé au HCR pour un événement de collecte de fonds dollar pour dollar en faveur des réfugiés, a travaillé avec la Croix-Rouge pour une campagne mondiale de don de sang et s'est associé à l'UNESCO pour soutenir ses initiatives en matière d'éducation en Inde.

Ces initiatives ESG et d'autres encore ont fait partie des discussions lors du sommet de Londres. Le PDG de Vantage au Royaume-Uni, David Shayer, a été rejoint par Kim Wilson, directeur du développement durable de McLaren Racing, pour prendre la parole lors du panel axé sur les facteurs ESG « Fintech for Good: Social Impact & Innovation in Fintech » (« Technologies financières : impact social et innovation dans le domaine des technologies financières »), qui s'est tenue à 14h au Centre Stage.

David Shayer a également parlé de l'importance de Vantage Connect dans un marché volatile lors de la table ronde « Risk Management for Turbulent Times » (« Gestion des risques en période difficile »), qui s'est tenue à 12h30 sur la scène Innovate.

David Shayer, PDG de Vantage UK, a déclaré : « Nous sommes heureux de nous joindre une fois de plus à Finance Magnates pour un événement aussi important. Cette année a été très intéressante pour Vantage, à commencer par notre partenariat avec NEOM McLaren Extreme E, jusqu'au lancement de VSocial et Vantage Connect. Notre activité a évolué pour être plus en phase avec les besoins de nos clients particuliers et institutionnels, et nous sommes fiers de faire partie d'une organisation qui fait de l'attention sa principale devise. »

