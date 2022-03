Vantage remporte le prix du meilleur fournisseur de services de trading de la région APAC aux ADVFN International Financial Awards 2022

SINGAPOUR, 23 mars 2022 /PRNewswire/ -- Vantage , le courtier international multi-actifs, annonce aujourd'hui qu'il a été reconnu comme le « Meilleur fournisseur de services de trading de la région APAC (Asie-Pacifique) » lors des ADVFN International Financial Awards 2022 .

Ce prix, décerné par un jury, qui en est à sa huitième édition, reconnaît et célèbre les meilleurs produits et services de l'industrie financière traditionnelle et des Fintech.

« Nous sommes honorés de recevoir ce prix lors des ADVFN International Financial Awards 2022 », a déclaré Marc Despallieres, directeur de la stratégie chez Vantage. « Il s'agit véritablement d'une validation de nos efforts alors que nous continuons à innover et à renforcer notre présence dans la région APAC, en offrant un écosystème de trading de premier ordre à nos clients. »

« Vantage opère dans la région APAC depuis quelques années maintenant, mais avec la sophistication croissante et les attentes plus élevées de nos clients, nous savions que nous ne pouvions pas nous reposer sur nos lauriers. »

« Au lieu de cela, nous avons poursuivi notre travail sur les marchés émergents, en améliorant le parcours utilisateur de nos clients, en fournissant les outils nécessaires à une exécution ultra-fluide, en élargissant nos régions opérationnelles pour atteindre les clients mal desservis, et en développant notre offre de produits tout en maintenant de faibles frais de négociation pour répondre aux besoins de négociation des clients. »

« J'aimerais profiter de cette occasion pour remercier chaleureusement notre équipe pour son travail acharné, ainsi que nos clients pour leur soutien indéfectible à Vantage. »

Il s'agit de la deuxième grande distinction reçue par Vantage dans la région APAC, depuis son grand exercice de rebranding en 2021 . Vantage a déjà été récompensé lors des Transform Awards Asia 2021 , un programme de prix APAC qui reconnaît l'excellence et l'innovation dans le développement des marques.

Aux Transform Awards Asia, Vantage a reçu les prix du « Meilleur projet de développement de marque pour refléter une mission, des valeurs ou un positionnement modifiés » et de la « Meilleure identité visuelle du secteur des services financiers ».

À propos de Vantage

Vantage est un courtier international multi-actifs qui offre à ses clients un accès à un service agile et puissant pour négocier des CFD sur le Forex, les matières premières, les indices et les actions.

Avec plus de 10 ans d'expérience du marché, Vantage compte désormais plus de 1 000 employés dans plus de 30 bureaux à travers le monde.

Vantage est plus qu'un courtier. Il fournit un écosystème de trading de confiance et une plateforme de négociation plus rapide et plus simple qui permet aux clients de tirer parti des opportunités de trading.

Nous vous aidons dans vos opérations de trading en vous permettant de

commercer plus intelligemment @vantage.

