Vantiva a distribué plus de 125 millions de boxes internet et décodeurs dans le monde entier utilisant la plateforme RDK Open-Source

Étape importante franchie par Vantiva, cette donnée prend en compte les équipements utilisant les plateformes RDK-Broadband et RDK-Video expédiés aux différents fournisseurs de services réseau dans le monde.

PARIS, 13 mai 2024 /PRNewswire/ -- Le 13 mai 2024 – Vantiva (Euronext Paris: VANTI), leader technologique mondial permettant aux fournisseurs de services réseau (NSP) de connecter les consommateurs du monde entier, a annoncé aujourd'hui avoir dépassé le cap des plus de 125 millions d'équipements domestiques (CPE) basés sur la plateforme open source RDK depuis 2012, renforçant ainsi sa part de marché en 2024. RDK est une solution logicielle open-source entièrement modulaire, portable et personnalisable qui standardise les fonctions de base utilisées dans les appareils vidéo, dans les modems et routeurs broadband, et dans l'Internet des objets (IoT). Vantiva est un membre actif de la communauté RDK depuis sa création, fournissant des solutions RDK pour les appareils IP, hybrides et QAM (Quadrature Amplitude Modulation). En 2014, Vantiva a contribué au logiciel qui a permis à RDK d'étendre son applicabilité aux équipements broadband, répondant à la demande des opérateurs du monde entier d'avoir une plus grande compatibilité technique entre les fournisseurs.

« Vantiva a joué un rôle essentiel en aidant RDK à devenir une force motrice de l'innovation dans les domaines du haut débit et de la vidéo au niveau mondial », a déclaré Jason Briggs, Président-Directeur général de RDK. « Les fournisseurs de services réseau comprennent les avantages de RDK en termes de polyvalence et de compatibilité logicielle, ainsi que l'importance d'avoir un partenaire CPE éprouvé, tel que Vantiva, qui peut les aider à fournir des services à grande échelle. Nous nous réjouissons de continuer à collaborer avec Vantiva pour étendre la portée de RDK pour les nombreuses années à venir. »

RDK-Broadband (RDK-B) est une plateforme open source pour les appareils broadband, qui fournit aux clients une norme technologique de pointe facilitant l'efficacité des cycles de développement, grâce à des contributions industrielles collaboratives optimisant les résultats commerciaux. Les opérateurs peuvent ajouter efficacement un plus grand nombre d'options avancées, comme le contrôle parental ou la cybersécurité, tout en gardant un contrôle total sur la conception, le développement, le déploiement et la gestion des données. RDK-Video (RDK-V) procure aux développeurs et aux opérateurs une suite logicielle unifiée pour les décodeurs et les passerelles domestiques, couvrant un large éventail de fonctions vidéo et de gestion complexes, notamment le rendu, le contenu, la gestion des appareils et la mise en réseau.

« RDK a connu une croissance exponentielle grâce au leadership de RDK Management et aux plus de 600 entreprises qui contribuent à la communauté RDK », a déclaré Leopold Diouf, Directeur exécutif en charge des activités produit de Vantiva. « En utilisant RDK comme plateforme, Vantiva offre des solutions logicielles innovantes à une gamme mondialement diversifiée de fournisseurs d'accès et pour des technologies d'accès multiples - DOCSIS, fibre optique et accès sans fil fixe. Cette approche permet à nos clients de bénéficier des dernières avancées logicielles de manière efficace et efficiente et ainsi de concentrer leurs efforts sur de nouveaux services qui font progresser leur entreprise. »

Toutes les passerelles DOCSIS de Vantiva sont livrées avec RDK-B comme suite logicielle par défaut. Les décodeurs RDK-V de Vantiva sont déployés chez les principaux fournisseurs d'accès Internet du monde entier.

La distribution de plus de 125 millions d'appareils RDK est la dernière étape stratégique de l'engagement continu de Vantiva à proposer des technologies ouvertes et innovantes aux clients et aux opérateurs du monde entier. L'objectif de Vantiva est d'offrir aux consommateurs une connectivité sans faille et des expériences de divertissement haut de gamme, en créant les meilleurs équipements domestiques de leurs catégories et en s'associant aux entreprises les plus innovantes de l'écosystème de la maison connectée.

