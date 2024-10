Cet équipement domestique plus puissant élargit la zone de couverture sans fil de 40 %, et propose un système d'auto-installation et d'optimisation automatisée des antennes

PARIS, 23 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Vantiva (Euronext Paris : VANTI), leader technologique mondial permettant aux fournisseurs de services réseau de connecter les consommateurs du monde entier, a annoncé aujourd'hui avoir été choisi par son partenaire de longue date e& UAE, la branche télécom du groupe e& aux Émirats arabes unis (EAU), pour déployer une nouvelle passerelle d'accès fixe sans fil (FWA) 5G dans le pays. Équipée de la première eSIM de la région intégrée à un équipement domestique, cette passerelle permet une auto-installation simplifiée et réduit les coûts d'installation pour les opérateurs (OPEX), offrant à l'utilisateur final la possibilité d'activer la solution sans intervention technique, ni carte SIM physique.

View PDF Vantiva et e& déploient la première passerelle d'accès fixe sans fil 5G compatible eSIM pour les abonnés des Émirats Arabes Unis

"Vantiva s'est révélé être un partenaire idéal dans le développement d'une nouvelle passerelle, nous permettant de relever plusieurs défis du marché et de répondre aux nouveaux besoins de nos clients", a déclaré Saleh Ahmed, Senior Vice-Président e& UAE Customer Operations. "Nous avons équipé cette passerelle non seulement de la technologie de pointe Wi-Fi 6, mais aussi du transmetteur 5G le plus puissant, qui permet d'étendre notre couverture à un plus grand nombre de foyers et d'entreprises. L'intégration de l'eSIM offrira à nos utilisateurs finaux un processus d'installation plug-and-play, leur permettant d'être connectés immédiatement."

Conçue sur la plateforme Cobra FWA de Vantiva et destinée aux utilisateurs résidentiels et professionnels, la passerelle intègre un algorithme innovant d'auto-optimisation Indoor5G™ et une technologie d'antenne à gain élevé. Chaque appareil peut ainsi ajuster de manière autonome son système d'antenne interne pour s'aligner de façon optimale sur les tours d'e& UAE, assurant ainsi une réception optimale sur la bande 3,5 GHz. Grâce à une puissance de transmission accrue (PC1,5 29 dBm), la technologie Indoor5G™ de Vantiva améliore considérablement la connectivité, et relève les défis de la réception en intérieur. Cela permet à e& UAE de couvrir une zone 40 % plus étendue autour de leurs stations de base, de connecter davantage de foyers, tout en réduisant le coût total de possession (installation et maintenance) du service FWA.

"e& UAE continue de transformer l'expérience du haut débit pour ses clients , et nous avons été ravis de collaborer à nouveau pour développer une passerelle 5G FWA répondant aux besoins de leur marché", a déclaré Mercedes Pastor, Directrice exécutive des activités commerciales, Eurasie de Vantiva. "Nous avons toujours été engagés dans l'innovation, et cet engagement se reflète dans cette nouvelle passerelle, qui établit une nouvelle référence en termes de performance et d'accessibilité. Forts de plusieurs décennies d'expertise en connectivité et d'investissements dans les logiciels, nous avons élargi l'incroyable expérience du haut débit des utilisateurs d'e& UAE à leurs abonnés 5G FWA, en leur offrant un cadre d'application commun."

Caractéristiques et fonctions

Équipée de la dernière technologie Wi-Fi 6 en date, cette passerelle peut être complétée par des nœuds Wi-Fi ou des extensions de réseau maillé compatibles avec le logiciel EasyMesh R2.

Cet appareil intègre également Homeware™, une pile logicielle hautement modulaire, orientée applications, développée par Vantiva, basée sur les normes OpenWrt et déployée dans plus de 10 millions de passerelles à travers le monde.

En s'appuyant sur les API Homeware™ et sur le backend NaviGate Companion™ de Vantiva, e& proposera une application mobile dédiée pour simplifier l'installation du Wi-Fi. Cette application permettra aux utilisateurs finaux de gérer leurs passerelles domestiques et leurs répéteurs directement depuis leurs smartphones ou tablettes, qu'ils utilisent iOS ou Android.

CONTACT: Vantiva Press Relations: [email protected]

Thatcher+Co. for Vantiva: [email protected]

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/2538230/Vantiva_e_October_23_2024_fr.pdf

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2388773/Vantiva_Logo.jpg