Vantiva et Harmonic s'associent pour offrir aux fournisseurs de services une transition simplifiée du DOCSIS vers les technologies PON basées sur la fibre optique

L'interopérabilité transparente entre le CPE PON de Vantiva, leader du marché, et la plateforme OLT primée d'Harmonic offre aux fournisseurs de services davantage d'options pour déployer de nouveaux réseaux en fibre optique ou mettre à niveau les technologies existantes

PARIS, 7 octobre 2024 /PRNewswire/ -- Vantiva (Euronext Paris: VANTI), leader technologique mondial permettant aux fournisseurs de services réseau (NSP) de connecter les consommateurs du monde entier, a annoncé aujourd'hui qu'elle avait étendu sa relation stratégique avec Harmonic, afin d'y inclure l'interopérabilité des équipements de réseau optique passif (PON) de Vantiva pour les consommateurs (CPE) et le portefeuille complet cOS d'Harmonic de terminaux de ligne optique (OLT) en périphérie de réseau. Cette offre combinée permet aux fournisseurs de services Internet de passer facilement des technologies basées sur DOCSIS à des vitesses de fibre optique de plusieurs gigabits, ainsi que de bénéficier d'options supplémentaires pour améliorer les services de fibre optique existants. En s'appuyant sur les CPE PON éprouvés de Vantiva et sur la plate-forme OLT cOS innovante d'Harmonic, le partenariat offrira aux abonnés des expériences de communication à domicile et une connectivité à haut débit de premier ordre.

View PDF Partenariat Vantiva et Harmonic

« Avec la plateforme innovante cOS d'Harmonic, nous étendons stratégiquement notre support DOCSIS traditionnel au marché de la fibre PON, qui connaît une croissance rapide », a déclaré Leopold Diouf, Directeur exécutif en charge des activités produit chez Vantiva. « Avec les nouvelles capacités d'interopérabilité entre les CPE PON de Vantiva et la vaste gamme d'OLT cOS d'Harmonic, nous proposons à nos clients NSP davantage d'options pour améliorer leurs réseaux en capitalisant sur les nombreux avantages de la fibre, y compris la connectivité à haut débit, offrant une expérience de communication incomparable à la maison et une fiabilité de service supérieure. »

Les CPE de Vantiva, leader du marché, qui se composent d'unités de réseau optique (ONU) et de passerelles intégrées, ont été déployés par un grand nombre des plus opérateurs du monde, leur permettant d'offrir une expérience haut débit inégalée - des vitesses ultra-rapides, des connexions fluides et une couverture sans fil dans toute la maison.

« La combinaison des solutions CPE PON de Vantiva et de la plateforme OLT cOS d'Harmonic constitue une offre complète et puissante pour soutenir tout déploiement de technologie d'accès ou scénario d'expansion du réseau DOCSIS vers la fibre », a déclaré Jeffrey Glahn, SVP of Global Sales Broadband chez Harmonic. « Nous fournirons conjointement à nos clients la possibilité de passer facilement au PON grâce à deux fournisseurs de technologie de confiance, ce que nous considérons comme une avancée majeure dans notre relation et pour l'industrie ».

La plateforme cOS d'Harmonic est idéale pour les opérateurs qui cherchent à moderniser leur réseau DOCSIS existant vers des technologies de fibre optique à 10 gigabits, ou pour ceux qui disposent déjà de réseaux de fibre optique et qui souhaitent ajouter de nouvelles fonctionnalités, étendre la portée de leurs services et améliorer la qualité d'expérience de leurs abonnés. La plateforme cOS alimente les services à haut débit de plus de 30 millions de foyers desservis par plus de 100 opérateurs de premier plan et permet d'intégrer les dernières technologies DOCSIS et FTTH PON sur une plateforme unifiée.

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/2524720/Partenariat_Vantiva_Harmonic.pdf

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2388773/Vantiva_Logo.jpg

Contacts: Vantiva Press Relations: [email protected]

Thatcher+Co. for Vantiva: [email protected]