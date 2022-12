Vanuit Nederland breidt WorldRemit zijn geldovermakingsdienst uit en bereikt een mijlpaal van 250.000 gebruikers

AMSTERDAM, 1 december 2022 /PRNewswire/ -- WorldRemit , Vandaag maakte een prominente aanbieder van digitale grensoverschrijdende betalingen bekend dat het nieuwe geldoverboekingsdiensten vanuit Nederland lanceert.

WorldRemit biedt consumenten in Nederland lage overboekingskosten en een verscheidenheid aan praktische uitbetalingsopties voor ontvangers, waaronder bankstortingen, betalingen naar mobiele portemonnees, afhalen van contant geld en opwaardering van mobiele airtime.

Antoine Bocchino, Hoofd Europa bij WorldRemit, zei: "Nederland behoort tot de top tien van landen in de wereld voor het versturen van geld naar familieleden die in het buitenland wonen. Met deze dienstuitbreiding hopen we de traditionele geldovermakingen en remittances in dit gebied te doorbreken door de laagste kosten, het breedste scala aan uitbetalingsopties voor ontvangers en de beste klantenondersteuning te bieden. We willen een dienst aanbieden die echt voldoet aan de behoeften van Nederlandse klanten die geld naar het buitenland sturen."

In Nederland, waar WorldRemit in 2021 voor het eerst zijn diensten beschikbaar stelde, heeft het bedrijf nu meer dan 250.000 gebruikers. In 2021 verstuurden deze gebruikers gezamenlijk meer dan 125 miljoen euro naar Nederland. Met de mogelijkheid om geld te sturen naar meer dan 100 landen op alle continenten, kunnen gebruikers nu overal ter wereld geld sturen. Volgens WorldRemit zullen Nederlandse gebruikers in 2022 alleen al naar Afrika meer dan €100 miljoen sturen. Klanten kunnen veilig geld overmaken naar de meeste banken, populaire mobiele portemonnees en zelfs contant geld bij bekende bank- en agentlocaties wanneer ze geld sturen naar Indonesië of Marokko. Klanten van Cash Plus kunnen snel geld sturen naar geliefden in Marokko en Indonesië.

De Nederlandse economie profiteert sterk van arbeidsmigranten, en zij steunen ook hun geliefden door grote sommen geld naar huis te sturen. Nederland stuurt 50% meer geld naar het buitenland dan het Verenigd Koninkrijk en 100% meer dan Canada, volgens cijfers van de Wereldbank .

Het aandeel van migranten van de 1ste of 2de generatie in de Nederlandse bevolking bedraagt ongeveer 25%. Bovendien komen er jaarlijks 250.000 nieuwe immigranten naar Nederland, waarvan 30% uit Azië en/of Afrika.

Klanten in Nederland hebben toegang tot de WorldRemit-dienst via de website of via de WorldRemit-app, die kan worden gedownload in de Apple App Store en Google Play Store.

De Financial Conduct Authority (FCA) in het Verenigd Koninkrijk en de Nationale Bank van België (NBB) hebben WorldRemit licenties verleend als erkende instellingen voor elektronische betalingen, waardoor het bedrijf kan opereren binnen strenge internationale regelgevingskaders die het hoogste niveau van veiligheid en privacy voor zijn klanten waarborgen.

Ga voor meer details naar: www.worldremit.com

Over WorldRemit

Wij zijn een bekende aanbieder van internationale betalingen, en Sendwave en wij zijn beiden onderdeel van Zepz, een bedrijf dat twee internationale betaalmerken aanstuurt.

Door internationale geldtransfers online te brengen en ze veiliger, sneller en goedkoper te maken, hebben we een industrie omvergeworpen die voorheen werd gedomineerd door offline spelers. We zijn momenteel actief in meer dan 5.000 corridors voor geldtransfers wereldwijd, versturen vanuit 50 landen naar ontvangers in 130 landen en hebben wereldwijd meer dan 1.200 werknemers.

Aan de verzendende kant is WorldRemit 100% digitaal (cashless), waardoor het gemak en de veiligheid toenemen. De organisatie biedt een verscheidenheid aan keuzes voor klanten die geld ontvangen, waaronder bankstorting, contant geld ophalen, mobiele airtime opwaarderen en mobiel geld.

WorldRemit heeft regionale kantoren over de hele wereld, waaronder in de Verenigde Staten, Polen, Canada, Australië, Hongkong, Singapore, Maleisië, de Filippijnen, Zuid-Afrika, Somaliland, Oeganda, Kenia, Rwanda, Tanzania, Zimbabwe en België. WorldRemit wordt gesteund door Accel, TCV en Leapfrog. Het hoofdkantoor is gevestigd in Londen, het Verenigd Koninkrijk.

