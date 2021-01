Vaporesso lanza el vídeo '¡Juntos podemos!' para llevar confianza y empoderar a la comunidad de vapeo

SHENZHEN, China, 19 de enero, 2021 /PRNewswire/ -- La marca de vapeo global Vaporesso ha lanzado recientemente un vídeo inspirador 'Together We Can!' en su canal YouTubel, buscando llevar confianza y unidad a la comunidad de vapeo global. El vídeo destaca los esfuerzos de Vaporesso de crear una red de asistencia para tiendas de vapeo en todo el mundo mediante los proyectos Vaporesso Power Shop.