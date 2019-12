Varejo aposta pela contratação de temporários de TI para suportar impacto da alta demanda no Natal e Ano Novo

SÃO PAULO, 2 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- Existem datas comemorativas que modificam o comportamento do consumidor e se transformam em impulsionadores do comércio. As empresas precisam se preparar para conseguir atender da melhor forma possível pois nesses períodos a demanda e a oferta aumentam. Todos os estabelecimentos desejam atrair a atenção dos clientes com ações e promoções especiais para expandir os lucros o máximo possível.



Um dos períodos mais lucrativos do ano sem dúvida é no Natal. De acordo com a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) , em 2019, as festas de final de ano devem movimentar mais de R$ 35 bilhões impactando todos os segmentos do mercado no Brasil.

Um dos segmentos mais impactados é o varejo que nos últimos meses do ano tem mais impacto nas vendas. Quando ainda continuam com as promoções da Black Friday já precisam estar prontos para o Natal.

Se por um lado as datas mais marcantes do ano favorecem um salto nas vendas do varejo, os varejistas também investem na preparação de suas equipes, contratação de novos colaboradores, aumentar o estoque, melhorar a logística e o suporte para poder lidar com volumes maiores e brindar um ótimo atendimento para todos os clientes.

"A temporada com maior demanda está nos últimos dois meses do ano. Porém, setembro e outubro nós preparamos o terreno para final de ano ,após esse período o processo fica em freezing e é só vendas", explica Alessandro Monge, Gerente de TI do Grupo Avenida. Assim, alguns meses antes do ano acabar, a maioria dos varejistas procuram parceiros que supram suas demandas em diversas áreas da sua empresa para não perder eficiência na suas operações.

A Tok&Stok, um dos maiores varejistas do Brasil e referência em móveis e decoração, entra em período de preparação para atender as altas demandas de final do ano no mês de Setembro. A Tok&Stok fechou uma parceria com a EUNERD a fim de terceirizar parte da TI da empresa, e ter disponível o suporte de infraestrutura de TI nas 59 lojas que eles têm em 21 estados do país.

Além disso, só para atender as demandas desses últimos meses, a EUNERD já alocou diversos técnicos de informática e infraestrutura de TI que ficam temporários para dar suporte aos usuários e lojas nos horários estendidos e os feriados. Além de redução de custos, previne perdas e a imagem da marca em relação a experiência dos clientes. Ano passado, com a mesma parceria, a empresa conseguiu 61% de eficiência operacional .

O mercado de varejo aproveita as tecnologias para apoiar estratégias necessárias nesses períodos. O uso de tecnologia é imprescindível no varejo, pois pode influenciar positivamente todo o processo de compra. A TI das empresas é uma das áreas com maiores desafios no final do ano e precisa tomar medidas para enfrentar qualquer contratempo.

Os principais desafios para o varejista na temporada de alta estão focados na infraestrutura das lojas. Fábio Panfieti, Diretor de TI da Tok&Stok, comenta que o problema mais comum na época é o cabeamento, muitas vezes as caixas ficam desorganizadas e complica o procedimento na hora de tentar solucionar algum problema.

Existem algumas opções que trazem soluções diversas e de baixo custo e conseguem dar suporte quando a empresa tem datas de grande fluxo e precisa de suporte. A EUNERD , com sua plataforma de mais de 20 mil técnicos de TI espalhados por todo Brasil consegue atender as incidências nas lojas de outros grandes varejistas como: Via Varejo, Grupo Avenida e Grupo Reserva, e já têm promovido mudanças significativas e, o que é mais importante, com um conceito de economia em escala.

Se você é varejista precisa explorar o máximo da tecnologia para agilizar as operações e solucionar com eficácia qualquer incidência. Só assim sua empresa será capaz de entregar uma boa experiência ao cliente. As tecnologias ajudam não só a fazer uma boa gestão do negócio mas também a ser mais eficiente nas suas operações.

Na época de Natal e fim do ano o serviço mais contratado da EUNERD pelos varejistas é a alocação de recurso s que consiste em deixar um ou mais profissionais de TI alocados em lojas temporariamente.

Há também serviços sob medida , conforme a necessidade de cada empresa. Ainda está em tempo de preparar a TI do seu negócio nestas datas de grande fluxo.

FONTE EUNERD

