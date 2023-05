Varejo cresce vendas para o Dia das Mães, com destaque para omnichanel

Uma das datas mais importantes para o setor aponta crescimento de retirada de pedidos em lojas

SÃO PAULO, 12 de maio de 2023 /PRNewswire/ -- As vendas para o Dia das Mães em 2023 apresentaram desempenho positivo, de acordo com dados da base de clientes da Linx, empresa do grupo StoneCo. especialista em tecnologia para o varejo. Nas semanas anteriores à data comemorativa, as vendas em lojas físicas registraram aumento de 2,8% no faturamento em relação ao mesmo período de 2022. Já o ticket médio aumentou 18% em relação a 2022.

Também alinhadas, as lojas omnichannel, que combinam lojas físicas e digitais, registraram aumento de 17% no ticket médio e veem a procura pelo método "clique e retira" crescer 15%, com os pedidos retirados em lojas representando 27,5% das vendas em 2023.

Para Tiago Mello, CMO e CPO da Linx, "os resultados das vendas no período antes do Dia das Mães refletem o momento atual, de aumento nas vendas alinhado com o PIB. Além disso, é importante ressaltar a digitalização dos consumidores, que buscam cada vez mais as lojas online. Com isso, quem sai na frente são as lojas omnichannel, que mesclam as experiências de compra físicas e digitais e abarcam maior parcela de clientes."

Sobre a Linx

A Linx, empresa do grupo StoneCo, é líder e especialista em tecnologia para o varejo no mercado de software para gestão. Com atuação em 26 segmentos e um portfólio composto por mais de 180 soluções, que ajudam desde empreendedores a grandes varejistas, a Linx oferece o maior ecossistema para o varejo da América Latina. A empresa atende a mais de 160.000 lojas físicas ou online e contribui para a emissão de mais de 2.7 bilhões de notas fiscais por ano. Para saber mais, acesse: www.linx.com.br/imprensa

FONTE Linx

