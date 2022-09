VavaCars lève 37 millions de dollars en série C pour alimenter son succès en Turquie

ISTANBUL, 21 septembre 2022 /PRNewswire/ -- VavaCars, une plateforme d'échange en ligne basée en Turquie pour l'achat et la vente de voitures d'occasion, a clôturé son tour de financement de série C à un prix supérieur à celui de son financement de série B en novembre 2021, en recueillant 37 millions de dollars. Une combinaison d'investisseurs existants et nouveaux ont participé, aux côtés de l'investisseur fondateur, Vitol. Le financement sera utilisé pour consolider la position de VavaCars en tant que premier revendeur de voitures d'occasion de Turquie.

Depuis son lancement en avril 2019 en Turquie, où elle opère en partenariat étroit avec le principal détaillant de carburant, Petrol Ofisi, VavaCars est le premier revendeur de voitures d'occasion de Turquie. Au cours du premier semestre 2022, VavaCars a vendu plus de 20 000 voitures et généré plus de 500 millions de dollars de revenus.

VavaCars est le pionnier de la vente de voitures d'occasion entièrement en ligne en Turquie. L'entreprise vend à la fois aux concessionnaires via sa propre plateforme d'enchères et directement aux consommateurs. Les consommateurs bénéficient de voitures entièrement inspectées et remises en état, qui sont livrées gratuitement à leur domicile. En outre, une garantie de remboursement de 14 jours et une garantie de 3 mois permettent de s'assurer que les consommateurs sont satisfaits de leur achat.

Lawrence Merritt, PDG et cofondateur : « Nous avons réimaginé la manière dont les consommateurs peuvent acheter ou vendre une voiture en Turquie, en offrant à nos clients une totale tranquillité d'esprit. Nous voulons que chacun puisse acheter ou vendre sa voiture facilement, rapidement et sans souci. VavaCars est fière d'être une entreprise née en Turquie et d'avoir réussi à attirer plus de 100 millions de dollars d'investissements directs étrangers dans le pays. Ce tour de financement nous permettra de soutenir notre croissance et de continuer à innover au nom de nos clients. Il s'agira de notre dernier tour de financement avant d'atteindre la rentabilité. »

Burak Dağlıoğlu, président du Bureau d'investissement de Turquie : « L'écosystème technologique turc continue d'attirer davantage d'investissements de la part des investisseurs internationaux en raison de la résilience et de la croissance rapide de son économie, de sa culture d'entreprise, du nombre de personnes compétentes, de la taille du marché et de sa position privilégiée à l'intersection de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique. Au cours du premier semestre 2022, les jeunes start-ups ont reçu des investissements d'une valeur de 1,4 milliard de dollars américains et ont permis à notre pays de se hisser au 8e rang de la ligue européenne d'investissement. VavaCars, qui joue un rôle pratique dans les processus de commerce en ligne de voitures d'occasion, a achevé avec succès son dernier cycle d'investissement et a apporté des fonds étrangers d'une valeur de 100 millions USD à notre pays depuis sa création. Nous félicitons l'équipe de VavaCars pour son succès. Dans le cadre de notre mission, nous, le Bureau d'investissement de la Présidence de la Turquie, promouvons ce type de réussite de notre écosystème entrepreneurial sur toutes les plateformes possibles et invitons les investisseurs mondiaux à participer aux tours d'investissement. Le résultat tangible de ces invitations/efforts est notre plus grand bonheur. »

