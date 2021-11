Vazyme od dziś notowana na Szanghajskiej Giełdzie Papierów Wartościowych

Spółka Vazyme założona w Nankin w 2012 r. zajmuje się opracowywaniem technologii i produktów powiązanych z białkami funkcyjnymi, w tym enzymami, antygenami i przeciwciałami, a także organicznymi tworzywami polimerowymi. Dzięki opatentowanej platformie technologii generycznej o kluczowym znaczeniu, spółka z powodzeniem wkroczyła do takich branż, jak badania biologiczne, diagnostyka in vitro i biomedycyna. Vazyme jest jedną z niewielu nowatorskich spółek prowadzących działalność badawczo-rozwojową w zakresie opracowywania zaawansowanych technologii niezależnych i podlegających kontroli oraz wytwarzania produktów końcowych w chińskich zakładach produkcyjnych. Spółka dysponuje ponad 200 rodzajami enzymów rekombinacyjnych uzyskanych w ramach inżynierii genetycznej oraz 1000 rodzajów antygenów swoistych i przeciwciał monoklonalnych. Ponadto, Vazyme opracowała ponad 500 produktów końcowych o szerokim zastosowaniu, między innymi w działalności naukowej, wysoko wydajnym sekwencjonowaniu, diagnostyce in vitro, badaniach nad opracowywaniem leków i szczepionek, a także badaniach z zakresu kwarantanny zwierząt.