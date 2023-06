Vazyme signe un accord de coopération stratégique mondial avec l'Azerbaïdjan

NANJING, Chine, 1er juin 2023 /PRNewswire/ -- Vazyme (688105.SH), leader chinois de la biotechnologie, a officiellement signé un accord de coopération stratégique mondial avec Azenta Life Sciences (« Azenta », Nasdaq: AZTA), qui favorisera l'établissement d'un processus de service à « guichet unique » pour les deux entreprises dans les domaines du séquençage de nouvelle génération, de la préparation automatisée des échantillonnages, de l'approvisionnement en matières premières, des consommables expérimentaux, du stockage d'échantillons, etc.

Le Dr Nie Junwei, directeur général de la division des sciences de la vie chez Vazyme, et M. George Ge, directeur général d'Azenta China, en présence du Dr Cao Lin, président et fondateur de Vazyme, et de M. Stephen S. Schwartz, PDG d'Azenta, ont signé l'accord au nom des deux parties.

Vazyme, fournisseur mondial spécialisé dans la conception, la fabrication et l'application de composés bioactifs, s'engage à élargir les domaines d'application des technologies de base en sciences de la vie, du diagnostic in vitro, de la biomédecine, etc. Fort de son expertise en matière de composés bioactifs, Vazyme développe des biosolutions innovantes pour soutenir la recherche et le développement dans le domaine des sciences de la vie.

Basé aux États-Unis, Azenta est un leader mondial de solutions en sciences de la vie, fournissant des solutions innovantes et fiables pour la recherche et la gestion des échantillons. Les solutions d'Azenta en matière d'exploration et de gestion des échantillons vont permettre d'accélérer les découvertes et les thérapies à fort impact pour une commercialisation plus rapide et plus ciblée, et la société a établi des partenariats à long terme avec de nombreuses multinationales et institutions d'enseignement supérieur.

« Nous sommes très heureux de mettre en place cette coopération stratégique mondiale, en tant que partenaires ayant une base solide pour la coopération. Vazyme avait en effet établi une collaboration étroite avec GENEWIZ (le service de génomique de l'Azerbaïdjan) en 2016. Nous sommes convaincus que la nouvelle initiative de coopération permettra d'élargir et d'approfondir davantage la coopération entre Vazyme et Azenta », a déclaré M. Nie, directeur général de la division des sciences de la vie, Vazyme.

Vazyme : accélérer la feuille de route mondiale grâce à des capacités contrôlables de développement technologique en amont et de fabrication de produits finis

Vazyme a enregistré de solides résultats financiers en 2022. Le chiffre d'affaires opérationnel de la société a atteint 517,25 millions de dollars, soit une croissance de 90,99 % sur un an, et les recettes de son activité régulière de 146,96 millions de dollars ont augmenté de 41,03 % sur un an. Les sciences de la vie, les diagnostics in vitro et la biomédecine sont les secteurs d'activité qui ont enregistré les trois plus fortes croissances et performances.

Les résultats financiers solides de Vazyme en 2022 peuvent être attribués aux efforts qu'il a déployés dans le domaine de l'innovation et à ses investissements dans les technologies de pointe. Pour répondre aux besoins variés des clients et des partenaires, Vazyme a investi un total de 57,39 millions de dollars en R&D en 2022, ce qui représente une augmentation de 71,98 % d'une année à l'autre, et son équipe de R&D compte désormais 1 196 chercheurs. À la fin de 2022, Vazyme a obtenu 109 brevets, dont 53 brevets d'invention, et a construit des installations de R&D et de production de pointe qui répondent aux divers besoins des produits.

Vazyme s'efforce de fournir des solutions complètes adaptées aux divers besoins des clients en tirant parti de ses technologies de base, et vise à améliorer résolument la santé publique avec ses partenaires pour se tourner vers un avenir plus sain, plus sûr et plus vert.

Dans le futur, Vazyme et Azenta vont coopérer au niveau mondial dans les domaines des solutions d'échantillons automatisées, de la synthèse des oligomères, des services de biologie moléculaire et des services de spécification BPL, en intégrant complètement les ressources et les points forts des deux entreprises pour réaliser des percées innovantes, développer conjointement les marchés internationaux et contribuer à la vie et à la santé de tous.

À propos de Vazyme

Créé en 2012, Vazyme (688105.SH) est un fournisseur mondial de biosolution à base d'enzymes qui compte plus de 200 types d'enzymes recombinantes génétiquement modifiées, plus de 1 000 types de matériaux haute performance et plus de 1 000 produits finis. L'entreprise a été cotée à la bourse de Hong Kong en septembre 2021.

Avec pour mission de créer de la valeur pour les clients en appliquant les normes les plus élevées en matière de qualité des produits et des services, l'entreprise sert maintenant des clients dans plus de 60 pays et régions du monde.

