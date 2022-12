VC Funds a battu des cyberathlètes avec un score de 3 à 0 à l'occasion du tout premier tournoi Xenna. SIDUS GATES élargit le métavers

SYDNEY, 17 décembre 2022 /PRNewswire/ -- SIDUS GATES a présenté son nouveau jeu mobile Xenna - la toute première battle royale RTS - à Dubaï le 14 décembre. L'événement a même été livestreamé .

Le principal temps fort de l'événement a été un tournoi Xenna où les invités ont pu profiter du gameplay rapide et enrichissant de Xenna en s'affrontant pour une cagnotte NFT de 100 000 dollars. Tous les participants ont pu utiliser des installations NFT pour extraire des ressources dans le jeu. VC Funds, qui a gagné le concours, a remporté 3 des 10 raffineries légendaires.

VC Funds Beat Cyber Athletes 3:0 in the first Xenna Tournament. SIDUS GATES expands the metaverse.

Les installations et les raffineries sont cruciales pour produire du carburant pour les voyages interplanétaires à travers le métavers SIDUS et peuvent être obtenues dans les tournois CBT et OBT.

Pour entrer dans Xenna à ces premiers stades, il faut un héros NFT. Seuls 6 500 héros NFT seront proposés sur la liste blanche lors de la vente aux enchères néerlandaise qui aura lieu en décembre.

Encensé à la fois par les cyberathlètes professionnels et non-gamers, Xenna a créé un précédent en matière de gaming P2E qui se trouve à la confluence des mondes de la crypto et de l'e-sport. En outre, il ne dépend pas de la publicité payée pour attirer un large public.

Cela marque une nouvelle étape dans les projets d'expansion du métavers Sidus, qui s'inscrivent dans le cadre de la Dubai Metaverse Strategy visant à investir 4 milliards de dollars du PIB du pays sur 5 ans pour faire de Dubaï l'une des 10 premières économies du monde dans le métavers.

La toute première bataille royale RTS : Xenna

Xenna est édité par SIDUS GATES, un éditeur de jeux exclusif qui intègre les studios de jeux et leurs projets dans le métavers SIDUS. Tous les jeux sont unis par la tradition et utilisent NFT natifs $SIDUS et $SENATE. Les joueurs pourront transférer leurs NFT et leur progression sur l'ensemble des jeux du métavers.

« Nous avons créé un modèle unique qui permet aux joueurs d'être copropriétaires du métavers SIDUS. SIDUS tient à maintenir des liens étroits, et économiquement et socialement fructueux, ce qui devrait en faire un parangon du véritable métavers, a déclaré Roman Povolotsk, PDG de SIDUS GATES. C'est formidable de voir ce modèle fonctionner. Pour partager notre joie avec ceux qui n'ont pas pu participer à l'événement, nous avons décidé de distribuer 50 NFT pour donner un élan à vos progrès de jeu. Cela aidera peut-être les cyberathlètes à se remettre de leur défaite. »

